‘Chucky’ Lozano, en la mira del Sevilla, Atlético de Madrid y Valencia

El atacante mexicano lo tendría claro, pues su deseo es dejar al Napoli lo antes posible si Gennaro Gattuso sigue como director técnico. Uno de los tres clubes españoles ya lo habría contactado.

Hirving Lozano no ha tenido la mejor experiencia futbolística en la Serie A con el Napoli, por lo que su salida en el próximo mercado de fichajes es latente. Según información de beiN Sports USA, el próximo destino del canterano de Pachuca estaría en LaLiga de España, pues existirían tres clubes interesados por sus servicios. Incluso uno de ellos ya habría contactado con su entorno.

Lozano busca forzar su salida

El medio estadounidense detalla que el seleccionado azteca no está cómodo con Gennaro Gattuso, director técnico del Napoli. “El entorno de Hirving Lozano nos ha contado que él lo tiene claro, si Genaro Gattuso sigue como técnico del Napoli, él va a forzar su salida. Entiende que no es del gusto del técnico, hay diferencias ya en lo personal, no solo en lo futbolístico. ‘Chucky’ no está cómodo con Gattuso y viceversa, por ello buscará la salida”, explica a través de un video el periodista Fernando Cevallos, comentarista de tal cadena.

El club que mayor interés tendría por los servicios del ex PSV sería Sevilla, institución que recientemente tuvo entre sus filas a dos de sus compatriotas, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Miguel Layún. “Hay tres equipos españoles en los que ha rondando el nombre de Hirving Lozano. Con uno de ellos ya hubo pláticas y es el Sevilla. Mino Raiola ha estado en pláticas con Monchi sobre el mexicano”, señala el canal norteamericano.

Atlético de Madrid y Valencia, los otros interesados

Atlético de Madrid y Valencia también tendrían en su radar al campeón de Liga MX y Eredivise. Según la publicación, los colchoneros lo tienen en lista, pero no termina de ser del gusto de Diego Simeone, entrenador rojiblanco. Los naranjeros también lo siguen, pero su llegada dependería más de las salidas que pueda sufrir el club.

