Funeraria de Juárez recoge otro cuerpo en IMSS 66 de Juárez; autoridades oficiales no han proporcionado detalles

La mañana de este miércoles ciudadanos en ciudad Juárez observaron el vehículo oficial de una prestigiada funeraria “recoger” en ls clínica 66 del IMSS, el cuerpo de lo que parece ser otro muerto por Covid-19 ya que portaban vestimenta de protección, sin embargo hasta el momento la Secretaría de salud no ha informado si se trata del cuerpo de uno de las fallecidas de ayer o si podría ser una nueva víctima.

Hasta el momento de manera oficial se ha dicho que cuatro personas han perdido la vida en el Estado por Covid-19, todas en Ciudad Juárez. Por lo que la autoridad competente solicitó no crear pánico y esperar se informen las cifras actualizadas en cada corte informativo, ya que no son solo cifras, sino se trata de personas que lamentablemente pierden la vida a causa del virus.

Se trata de dos hombres entre 45 y 49 años edad que perdieron la batalla contra el virus durante el fin de semana, y otras dos mujeres anunciadas la tarde del martes una de ellas de 35 años, tenía asma y otra mujer de 40 años de edad, que padecía baja presión arterial, de acuerdo con la información oficial, misma que por ética no detalla en qué hospital fallecieron ni nombres.

De igual forma, en la rueda de prensa que la Secretaría de Salud Estatal proporcionó esta mañana se dijo que las confirmados con el virus son 29 personas.

De acuerdo con el gobierno federal, las funerarias no pueden negar el servicio para velar un fallecido por Covid-19, sin embargo tienen que seguir protocolos de sanidad, La bolsa para traslado conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro previa su desinfección externa con solución con hipoclorito de sodio a 0.1%; sin que sean precisas

especificaciones especiales. Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa para traslado, la manipulación exterior de ésta o del ataúd que la contenga no provoca riesgo.

El personal de la funeraria y sus directivos deben de seguir las recomendaciones de la Jornada

de Sana Distancia. No se deben realizar actuaciones de limpieza ni intervenciones de tanatopraxia o tanatoestética

sobre el cadáver, si no se puede garantizar el uso correcto de equipo de protección personal apropiado. No se deberá realizar embalsamamiento en caso de no contar con equipo de protección personal y capacitación sobre su uso adecuado.

Los deudos podrán recibir el pésame de los familiares y conocidos en su hogar siempre y cuando se encuentren asintomáticos, no involucren concentraciones de personas en áreas pequeñas, se asegure la adecuada ventilación del área de recepción y se tomen en cuenta los lineamientos de la Jornada de Sana Distancia. Se aconseja evitar la realización de rituales fúnebres que conlleven reuniones o aglomeraciones de personas en contacto con el cuerpo siguiendo los lineamientos de la Jornada de Sana Distancia. En caso de realizarse, se recomienda sea menor de 4 horas, con féretro cerrado y con menos de 20 personas siempre y cuando el espacio pueda asegurar una sana distancia.

