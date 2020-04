Damaris Rojas usa cubrebocas como sostén y desata polémica

La ex concursante de Enamorándonos, Damaris Rojas, dio de qué hablar luego de que subió una foto a sus redes sociales utilizando insumos médicos como parte de su lencería.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora publicó la imagen donde parece recostada con una mascarilla blanca en su rostro y dos cubrebocas azules tapado cada uno de sus senos.

“Yo me quedo en casa y también, aquí me cuido. Tú usas los cubrebocas y los tiras ¿no? Porque ya no los puedes volver a usar, yo los usé y no los tiré, los lavé y después ¡usé para mi foto! ¿Cuál es el problema?”, fue su mensaje en la publicación.

