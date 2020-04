Reik lanza nuevo tema “Si me dices que sí” junto a Farruko y Camilo

La agrupación mexicana de género pop Reik, lanzó su nuevo tema Si me dices que sí junto al puertorriqueño Farruko, el cantante colombiano de pop urbano Camilo, y el DJ neerlandés R3hab.

Líricamente, el tema gira en torno a una ruptura que aparentemente ocurrió hace tiempo; sin embargo, tras un inesperado reencuentro, existe una posibilidad de revivir el romance y el intérprete expresa en la letra, su deseo por regresar con su expareja.

“Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti. Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz. Qué no daría por besar tu cuello, qué no daría por oler tu pelo mientras te duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo atrás”, dice en una de sus estrofas.

El video con letra, que al poco tiempo de su estreno logró alcanzar casi medio millón de visitas en la plataforma de videos YouTube, fue elogiado por los fanáticos entre comentarios; además, el público expresó gratitud por la colaboración de los cantantes, que según dicen, les sirvió para aligerar su cuarentena.

“Que bueno que los artistas que nos gustan sigan sacando música, para así no estar pensando tanto en el coronavirus”; “Son los mejores, Reik”; “Me encantó la parte de Camilo”; “Gracias chicos, es muy hermosa esta canción”; “A todo volumen en cuarentena”, dijeron algunos de los internautas, en torno a la canción.

Comentarios