Pide Maru a tianguistas respetar contingencia; ya buscan apoyarlos

La presidenta municipal Maru Campos Galván solicitó a los tianguistas y vendedores ambulantes de manera amable seguir las medidas para prevenir el Coronavirus y quedarse en casa, recordó que el Ayuntamiento tiene apoyo alimentario por la crisis, además de una bolsa de trabajo temporal con actividades que no necesitan formar aglomeraciones y exponerse al contagio del virus, de lo contrario tendrá la autoridad que actuar y retirarlos.

“Sabemos que es perder un trabajo pero también queremos decirles que hay apoyos para ellos en esta contingencia, lo primordial es la salud; todo pueden recuperarse menos la salud, cualquiera podría ser portador el virus, necesitamos ayuden a evitar aglomeraciones, si no nos ayudan yo siento decírselos pero la autoridad deberá actuar por su seguridad”, dijo.

La edil recordó que desde hace dos semanas algunos vendedores ambulantes en la zona centro aceptaron retirarse y quienes viven al día ingresaron a una base de datos para obtener algún apoyo alimentario o bien encontrarles un trabajo temporal que no incluya exponerse tanto al virus.

“De verdad es muy importante que hagan caso, ya estamos viendo cómo recuperarnos entre todos del impacto económico, pero lo fundamental es cuidar su salud, solo unas semanas”, reiteró.

Pese a ser un decreto estatal, que toda actividad no esencial como venta de alimentos se pospone hasta el 30 de abril, hay ciudadanos que parece no importarles el virus y salen a vender sus productos a los tianguis donde se reúnen cientos de personas, no tienen las precauciones de higiene necesarias lo que los hace más propensos a contagiarse o contagiar el Covid-19. mun

