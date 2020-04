Descarta salud ocultar casos de Covid-19 en IMSS; pide no especular

El director médico de la zona norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, dio a conocer a este portal informativo que no hay un registro de nuevos casos confirmados o sospechosos de médicos en hospitales, por lo que solicitó al personal médico y medios de comunicación no especular al respecto.

Explicó que hasta la fecha solo hay registro de dos médicos que se contagiaron y uno de ellos ya se recuperó, ambos en Ciudad Juárez y ninguno contrajo el virus en su lugar de trabajo.

Ante el rumor en la clínica 66 de Juárez de que se ocultan también casos de Coronavirus, el médico aseguró que hay un gran número de enfermedades pulmonares y neumonías que se estudian para confirmar o descartar que sean la enfermedad en cuestión, sin embargo reiteró que no se puede especular hasta no estar seguros.

Aunque mencionó que hasta ayer, lunes seis de abril, eran 10 los casos en el Seguro Social. De manera general indicó que tienen registro de 318 defunciones en 2019 y 206 en 2020 como dato preliminar, en casos de neumonías atípicas o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo que no es posible “disfrazar” muertes de Covid con éstas pues la cifra es menor en comparación al mismo periodo del año anterior.

“No podemos especular entre una clínica y otra, no se va a informar nombres de personas, ni instituciones porque no es ético, quiero hacer un llamado en no discriminar a personas que resulten positivo, no señalarlos. En el momento que un médico se confirme se informará públicamente”, aseveró.

Cabe mencionar que el número de contagios en el Estado va en aumento, hasta el corte de las 8:00 horas este martes son 24 el número de casos confirmados, lamentablemente dos defunciones pero también dos casos recuperados así como 20 sospechosos.

En la capital son seis, Juárez 14, Namiquipa dos, y Bachiniva y Ojinaga uno respectivamente. El 57% de los casos son hombres y las mujeres 43%, debido a otros factores que los vuelven más propensos al virus, cómo consumir tabaco.

La mayoría de los casos se encuentra ente 25 y 44 años con nueve casos, mientras que el más joven ronda los 18 años. Las defunciones registradas en Juárez estaban entre los 45 y 49 años, ambos hombres. Explicó que los casos ambulatorios son 45.84% y hospitalizados graves el 54.16%.

En el país los confirmados son 2 mil 439; 6 mil 295 sospechosos y 125 muertes.

Por la cercanía de Chihuahua con Estados Unidos, se informa que en Nuevo México hay 686 casos positivos y 12 decesos; en Texas hay 7 mil 276 casos y 140 fallecidos, El Paso 125 confirmados.

