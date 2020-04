Llama Alcaldesa a la unidad y a realizar acciones para evitar la propagación del COVID 19 y mitigar el impacto económico

Durante la Sesión de Cabildo realizada este viernes la presidenta Municipal, Maru Campos Galván hizo un llamado a los miembros del Ayuntamiento a la unidad y al trabajo en equipo que garantice las mejores condiciones posibles para los chihuahuenses ante la pandemia por el COVID 19.

Asimismo, el regidor Sebastián Torres, señaló la importancia de dejar atrás las diferencias políticas y destacó a la solidaridad como factor indispensable para sacar adelante a la sociedad; reiteró que el trabajo del Ayuntamiento no para y seguirán atendiendo a la ciudadanía a través de medios electrónicos.

Reproducimos a continuación el mensaje íntegro de la Presidenta Municipal:

“En este día me dirijo a ustedes para hacer un llamado a la unidad, pero sobre todo a la urgencia de poner manos a la obra y tomar acciones que garanticen el bienestar de las y los chihuahuenses, a quienes juramos servir.

La situación en el mundo es de gran complejidad. Nos enfrentamos a un panorama sin precedentes en la historia reciente de la humanidad. El coronavirus COVID-19 nos ha obligado a paralizar muchas de las actividades humanas a gran escala, y con ello ha desafiado de manera imperante a los sistemas políticos y económicos en todo el mundo.

Por ello, este es un momento para hacer a un lado los intereses personales y los propósitos partidistas, y llevar a cabo en conjunto las medidas necesarias, tanto para evitar la propagación del virus, como para mitigar el impacto económico provocado por esta pandemia.

El pasado 27 de febrero, el Instituto Mexicano de enfermedades respiratorias reportó el primer caso positivo de Coronavirus en el país.

Escuchando las recomendaciones de otros países y de la Organización mundial de la salud, comenzamos a tomar medidas inmediatamente, aún antes de que fueran obligatorias.

A partir del 13 de marzo, fueron enviados a sus casas todos los adultos mayores de 60 años. Así también, fueron cancelados los eventos masivos del municipio y se solicitó a cada una de las dependencias, que en la medida de lo posible hiciera trabajo desde casa, o que realizaran horarios divididos para evitar grandes aglomeraciones de personas en las oficinas.

A partir de ese momento, nos reunimos con representantes del sector productivo de la manufactura, comercios, restaurantes, iglesias y agrupaciones religiosas. En mesas de trabajo, logramos alinear a tiempo diversos compromisos y acordamos llevar las medidas de higiene y distanciamiento social de manera rigurosa.

Nosotros tomamos la responsabilidad que nos corresponde, especialmente atendiendo a quienes se encuentran más vulnerables ante esta situación. Por ello, arrancamos un programa de apoyo a las colonias más alejadas de la ciudad.

Repartimos artículos de aseo personal, y se están instalando 92 tinacos con agua en colonias necesitadas, para posibilitar las medidas de higiene recomendadas por la OMS.

Instalamos lavamanos en el centro de la ciudad, y estamos repartiendo despensas para quienes más lo necesitan.

Muchas de estas personas temen perder su empleo, no sólo durante esta contingencia, sino de forma permanente. Por ello, debemos unirnos solidariamente como ciudad para suavizar el golpe económico que se avecina.

Es en ese sentido que el pasado 26 de marzo, este gobierno anunció las 9 medidas económicas, entre las que se encuentra la condonación del 90% del impuesto predial en 2021, así como el fortalecimiento del Fondo Municipal para emprendedores.

Con estas acciones buscamos darle un respiro a los negocios locales, pero sobre todo que esto se traduzca en un apoyo a quienes más lo necesitan.

Así también, continuamos con los trabajos de servicios públicos irreductibles, como lo son el mantenimiento urbano y la obra pública, todo ello por supuesto, extremando precauciones.

En ese mismo sentido, la dirección de seguridad pública seguirá con su funcionamiento. Ahora más que nunca seguimos reforzando nuestra corporación modelo, así como la plataforma escudo chihuahua, para servir y proteger a los chihuahuenses.

Aunado a lo anterior, se encuentra nuestro constante esfuerzo por mantener comunicada a toda la sociedad.

Desde el principio sabíamos que la única forma de cuidarnos para no ser contagiados con este virus era a través de las acciones personales de cada uno; y por ello, ha habido por parte de esta administración, un intenso trabajo para mantener a los chihuahuenses bien informados.

Además de nuestra campaña digital en redes sociales y medios de comunicación, hemos llevado unidades para el perifoneo en comunidades alejadas de nuestra ciudad. Buscamos que todos y cada uno de los chihuahuenses tenga la información que necesita para proteger a su familia de esta enfermedad.

Todas estas acciones han significado un gran trabajo, y una coordinación con todos los sectores de la comunidad chihuahuense.

Esta es una crisis seria, según los expertos, la más fuerte que nos haya tocado vivir a cualquiera de nosotros.

Por eso ahora, les pido a ustedes, regidores del Ayuntamiento, que nos apoyen en esta intensa labor.

Chihuahua debe demostrar una vez más su grandeza. Nuestros antepasados lucharon contra adversidades inimaginadas, y ahora nos toca a nosotros hacer frente a este enemigo invisible, que ahora amenaza lo más valioso: la vida de quienes amamos.

Por eso los exhorto a trascender toda ocasión de división. Recordemos que mucho antes que Acción Nacional, PRI, Morena, PT, PES, Partido verde, o cualquier ideología o color que vistamos; todos tenemos en nuestra sangre la herencia de los vencedores del desierto, todos tenemos la irrenunciable tarea de entregarlo todo por el bien de Chihuahua.

Por eso trabajaremos al límite de nuestras fuerzas y capacidades, y así como lo hemos hecho frente a otros momentos de crisis, no descansaremos, lucharemos por la integridad y bienestar de cada uno de los chihuahuenses: por nuestros niños y jóvenes, por nuestras mujeres, y especialmente por aquellos que menos tienen y más nos necesitan.

Los chihuahuenses no nos eligieron como sus representantes sólo para las fotografías y las decisiones fáciles. Nos eligieron para plantarle cara al enemigo sin titubear, y no porque no conozcamos el miedo, sino porque sabemos que Chihuahua, nuestra gente, vale esta batalla.

Estoy segura de que en este ayuntamiento, como el gran equipo que somos, tomaremos en nuestras manos la importante tarea que tenemos enfrente. Nuestra principal arma será la unidad y la solidaridad por el pueblo de Chihuahua.

Amigas y amigos, no dejemos que el ánimo decaiga. Es grande el reto que enfrentamos, pero como ya lo he dicho, los chihuahuenses somos resilientes; y como nuestros antepasados, seremos capaces de vencer esta contingencia.

Vendrá el tiempo en que futuras voces relaten cómo esta generación demostró la grandeza de Chihuahua, y salimos adelante de una gran crisis que paralizó el mundo, y que a nosotros, sólo nos hizo más fuertes y más unidos.

Como dijo el filósofo Séneca: “Del mismo modo que tantos ríos, tantas lluvias caídas del cielo, tanta abundancia de fuentes medicinales, no cambia el sabor del mar, así el ataque de las contrariedades no trastornará nuestro espíritu.”

Trabajemos juntos con esperanza, Cuento con ustedes, muchas gracias.”

Comentarios