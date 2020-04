CARTA A UN MEQUETREFE O PUTO EL QUE LO LEA.

Pinche mequetrefe:

El viernes 3 de abril un medio local publicó un artículo titulado: “Mira cómo le dice un magistrado al gobernador y a los diputados”.1 El mismo no podía ser más tendencioso porque hace pública la que era, en principio, una conversación privada, en un chat privado.

Es obvio que tú fuiste el que la hizo circular porque la misma la habían recibido sus destinatarios desde dos días antes. Sin embargo, el propio viernes —cuando a fin de aclarar cuáles serían las alternativas de donación no le vi problema en hacerla circular para aclarar a jueces y secretarios de Sala dichos términos— llegó a tu poder y no tuviste escrúpulos para enviarla a un medio de comunicación, apropiándote cobardemente de información que era, insisto, privada.

Debes saber, pobre imbécil, que nunca he tenido empacho en ventilar, firmándolas, mis diferencias con quien las tenga. Flaco favor me haces, estúpido, porque mentecatos como tú me sirven para dos cosas. Nunca he necesitados de intermediarios ni de vejigas para nadar. Desde hace décadas he tenido los tamaños para hacer frente o cuestionar, de manera pública, aquello que me incomoda o indigna; por mis dichos, he sido víctima de escarnios o malos entendidos y jamás me he retractado. Lo que me da rabia es tu anonimato, tu desvergüenza; sé que eres tan miserable que no vas a reunir jamás la integridad necesaria para buscarme y ofrecer disculpas. Por idiotas como tú, mezquinos, pequeños, cobardes, estamos como estamos.

Me puede la nota porque si fuera un medio serio, por lo menos, habría tratado de contactarme para validarla; me extraña, no la difusión —era de esperarse porque el amarillismo se alimenta de basura—, me duele la falta de profesionalismo en quien se asume como medio de comunicación (y sé el precio que voy a tener que pagar por estas líneas, ni modo, no será la primera vez). Me duele también que no destacaran los aspectos positivos de la nota que son los más, y mucho más valiosos, que hablan de humanismo en tiempos difíciles; y que dejan entrever, que aún inconforme con la medida, vale más la solidaridad con quien más lo necesita.

Pero qué se puede esperar de pobres perros. Por cierto, en su triste afán de amarrar navajas (como si hiciera falta), la nota se podría haber titulado como se intitulan estos párrafos.

Aquí los dos mensajes completos:

“Para que lo haga circular entre los secretarios, por favor.

Compañeros secretarios, buenas tardes:

Mañana se va a adoptar un acuerdo del Pleno, para acordar lo siguiente: donativo COMPLETAMENTE VOLUNTARIO por cinco meses de veinte mil pesos para dar un total de cien mil pagaderos como sea posible (en aguinaldo, en primas vacacionales o como sea); lo anterior, por un tema de solidaridad con los compañeros y compañeras que trabajan en el sector, salud. Los recursos se destinarán directamente al ICHISAL; así, no sería una reducción tajante del cincuenta por ciento de nuestras percepciones. Por ciento, la otra parte significativa de la aportación del Poder Judicial saldrá del área administrativa. Esto para magistradas, magistrados, Consejera y consejeros

Para jueces y secretarios de Sala y todo sueldo similar, se propone que el DONATIVO sea de ocho mil pesos mensuales, por cinco meses.

Se maneja de esta forma para no tocar el tema de las garantías judiciales y evitar un decreto del Poder Legislativo que imponga la medida.

Destaco dos cosas: la negociación fue dura, porque en el Ejecutivo querían un descuento mayor; eventualmente un descuento GENERAL equivalente al 50% del salario. El Consejo y el Presidente lograron este acuerdo que reduce, en mucho, las pretensiones iniciales que, como he dicho, eran más duras. En la especie, se trata de un donativo y, por ende, voluntario. Quien no esté de acuerdo con la reducción deberá hacerlo saber por escrito.

No me pregunten si estoy de acuerdo o no con esta medida; sólo les digo que voy a votarla a favor por dos razones: primero, por un asunto de solidaridad con un sector del gobierno que demanda todo nuestro auxilio, hombres y mujeres que, literalmente, se están jugando la vida, a diario, por el prójimo. En segundo lugar, porque esto que vivimos es un gran mal; un acontecimiento extraordinario que viene a poner de cabeza un montón de cosas en nuestras vidas; que exige de todos, de todos, un esfuerzo extraordinario.

Si no quieren cooperar, lo entiendo; pero me gustaría que reflexionaran en esa gente que está allá afuera y que no goza de nuestros privilegios. No lo hagan por el Gobierno en general, ni por la panda de simios que integran el Congreso o por el imbécil del Gobernador, no; háganlo por el otro, por esa mujer u hombre anónimos, que requiere nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, nuestra solidaridad.

¿La medida es dura? Sí, pero necesaria. La decisión es individual, solo invoco a ese espíritu de hermandad que nos impele a apoyar a quien más lo necesita, y hoy es el caso”.

“A la invitación a donar que ya se les comentó el día de ayer, se agrega la siguiente información, las aportaciones NO irán al Gobierno, sino directamente al ICHISAL cada respirador artificial cuesta un millón 200 mil pesos y Chihuahua cuenta solamente con 50 aparatos en todo el Estado; el donativo directo es precisamente para evitar la suspicacia sobre el uso de los recursos. Las aportaciones SE PUEDEN PAGAR de cuatro modos distintos: a) 8 mil pesos mensuales, por cinco meses a partir de este mes de abril, b) 8 mil pesos mensuales, por cinco meses a partir de este mes de mayo, c) 4 mil pesos mensuales y con los descuentos de primas vacacionales de julio y diciembre para completar el resto de los 40 mil y d) los 40 mil pesos en su totalidad con el aguinaldo. Quien no esté de acuerdo debe hacerlo saber de inmediato, POR ESCRITO, a la administración antes del 15 de abril; si no lo hacen así, se aplicará el esquema a) de inmediato. Es posible que no les guste la medida, lo entiendo, sólo les pido que consideren la situación de los miles de personas que están allá afuera, sin ingresos ni recursos. También para que lo sepan: los magistrados vamos a donar EN FORMA obligatoria 100 mil pesos; el acuerdo se tomó por unanimidad. Concluyo: cualquier singularidad respecto del pago o no pago, debe hacerse saber, POR ESCRITO, a la administración. En breve les haré llegar la dirección de correo electrónico para que hagan saber su decisión a la Administración”.

Luis Villegas Montes.

