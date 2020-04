Periodista sufre ataque en redes por criticar a Barbosa

Lourdes Mendoza, periodista, habla de las reacciones de ataque en redes sociales en su contra por criticar al gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Red 4T Puebla Oficial “se fueron con todo contra mí” por criticar al gobernador de esa entidad, afirma la periodista Lourdes Mendoza.

En la Red 4T Puebla Oficial “se fueron con todo contra mí”, por hacer críticas en materia de política financiera al gobierno de esa entidad, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, expuso la periodista Lourdes Mendoza, en entrevista para Imagen, con Francisco Zea.

Tras señalar “las barbosadas del gobernador de Puebla, que es increíble”, expuso cómo se dio la campaña de redes sociales en su contra, al afirmar que “creo que sería importante decir que ser periodista para mí es hablar de lo que hacen bien y mal los gobiernos, no importa de que color sean, y también los empresarios”.

“Creo que lo más importante es ser objetiva, no tomar partido y lo que sucedió es que hice esta columna para ‘Eje Central’, yo escribo todos los jueves en ‘Eje Central’, se llamaba ´La ceguera de Barbosa’, y explicaba que el gobernador no está físicamente con sus facultades para estar gobernando, y que los presidentes municipales de Puebla habían tomado unas muy malas decisiones en contra de los empresarios, rarísimo en estos tiempos. Y que la secretaria de Economía (de Puebla, Olivia Salomón) no había hecho lo propio para defender”, detalló.

Agregó que “entonces, en la tarde, una red que se llama Red 4T Puebla Oficial se fueron con todo contra mí, con los bots y todas estas cosas, y dice: Nosotros creemos en la capacidad de Barbosa y de Olivia, tu opinión sólo demuestra que ejerces un periodismo carroñero”.

“Me siento violentada, sí siento que están actuando en contra de mi persona y por ser mujer”, puntualizó al señalar que “pedí ayuda a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la señora Rosario Piedra, que tampoco ha constado, ni ha dicho esta boca es mía; y también a la Comisión de Género y de Igualdad en el Senado, de Malú Micher, que también es de Morena, y que tampoco ha dicho nada”.

