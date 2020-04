Famosos arman cadena de ayuda para personas que deben salir de casa para vivir

Andrea Legarreta, Adela Micha, Mauricio Mancera y Maca Carriedo se suman a la iniciativa Quédate en Casa Yo te Apoyo; también hay varios políticos que ya aceptaron la invitación.

Decenas de famosos se han sumado a la iniciativa Quédate en Casa Yo te Apoyo, creada por el empresario Giovanni Medina, que consiste en que gente conocida regale despensas a familias que están en riesgo de contagio, pues uno o varios de sus miembros deben salir a trabajar para poder vivir.

Adela Micha, Thalía, Sergio Mayer, Gerardo Islas, Julio Cesar Chávez, Héctor Sulaimán, Canek Vázquez, Antonio Pérez Garibay y Giovani Dos Santos son algunas de las figuras públicas que han sido nominadas a sumarse a esta campaña.

La primera en aceptar fue Adela Micha, quien expresó en sus redes sociales: “Me siento muy afortunada de que me hayan invitado de participar en ella, a formar parte de esto que hemos dicho, se va a convertir en un círculo virtuoso”.

Adela Micha también explicó la mecánica: “Yo voy a destinar para esto 25 mil pesos para que sean distribuidos este primer mes de pago a 10 familias distintas, que no pueden parar, cuyo jefe de familia no puede parar. Yo voy a contribuir, los voy a apoyar con 2 mil 500 pesos a cada familia para que se queden en casa. Y se los voy a dar a estas 10 familias que me platiquen cuál es su situación. El objetivo es que con este apoyo se queden en casa. Es la única forma que vamos a poder lograr mitigar este virus”.

A su vez, Adela Micha convocó a otras cinco personas a que hagan lo mismo: Maca Carriedo, Isabel Lascurain, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila. Una de las primeras en aceptar el reto fue Maca Cariado, quien a su vez nominó a Yuri, Andrea Legarreta, Mauricio Mancera, Paul Stanley y a la actriz Paola Gómez.

De esa avalancha hasta el momento sólo dos nominados (del ámbito artístico) han aceptado la nominación: Andrea Legarreta y Mauricio Mancera.

“Esta semana inicio con 25 familias e iré eligiendo a más familias conforme pasen los días y la manera en la que yo la entregaré será ÚNICAMENTE vía mensajes DIRECTOS, donde me cuenten su situación brevemente. Yo les haré saber que han sido seleccionados para que me den su dirección y enviárselas con el servicio a domicilio de los supermercados”, escribió Legarreta.

¿Sus nominados? Erik Rubín, Montserrat Oliver, Sofía Villalobos, el productor teatral Alex Gou, Carlos Rivera y la productora Magda Rodríguez y el DT Miguel Herrera.

En tanto, el conductor de Miembros Al Aire dijo en un video que se siente honrado con la nominación. “El mexicano siempre se ha caracterizado por ser solidario en los momentos difíciles y ahorita hay muchas personas que se ven obligadas a llevar el sustento a la mesa. Una manera en donde puedo colaborar es brindando a cinco familias una despensa a cada una de ellas”.

Al igual que sus compañeras, pidió que por mensaje directo le contaran su historia para decidir a quién apoyar.

Mauricio Mancera invitó a sumarse a la iniciativa a Roxanna Castellanos, Tania Rincón, Linet Puente, Shanik Aspe y Lambda García.

Los políticos que se han sumado

En esta cadena virtuosa que ha iniciado la iniciativa de #QuedateEnCasaYoTeApoyo, la periodista Adela Micha nominó a Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Eruviel Ávila, tres senadores de la República por el PRI, para que se sumen y apoyen a personas que durante esta emergencia sanitaria no pueden quedarse en casa porque tiene que salir a trabajar.

El coordinador de los legisladores del tricolor en la Cámara Alta, Miguel Ángel Osorio Chong, respondió aceptando el reto y pidiéndole a Adela Micha que se ella quien coordine el apoyo para 10 jefas de familia para que no tengan que preocuparse por acudir a su trabajo y piden permiso de resguardarse en casa junto a sus familias.

El exsecretario de Gobernación nominó al periodista Joaquín López-Dóriga, Checo Pérez y a la cantante Anahí, quien contestó con una InstaStory que se sumaba a este reto.

Por su parte, Claudia Ruiz Massieu dijo a través de un video que compartió en sus redes sociales que apoyaría con todos los gastos a 10 familias durante el mes que dure la contingencia, solicitando que le escriban a través de estas mismas plataformas digitales para que le hagan saber cuál es su situación y así poder recibir este apoyo para que se puedan quedar en casa.

La exsecretaria de Estado nominó a tres compañeros senadores como Miguel Ángel Mancera y a su amiga, la periodista Sissi Cancino.

