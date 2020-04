Miguel Herrera reitera: Para la directiva Renato Ibarra está fuera

El director técnico del América, Miguel Herrera, aseguró que para la directiva de su club, el futbolista Renato Ibarra está separado del plantel, y es una decisión en la cual no participó ni le corresponde tomar partido, como tampoco le incumbe al plantel.

En charla con Futbol Picante, el entrenador azulcrema aclaró que para la directiva, Ibarra está fuera del equipo y nadie más intenta intervenir o interceder en el afán de que pudiera volver en algún momento.

“No se tocó a nivel grupo, porque cuando Santiago (Baños) me pidió que se transmitiera al grupo la decisión de que estaba separado del plantel Renato, nada más y que no haya preguntas y respuestas”, afirmó.

“Fui muy tajante con el grupo y siempre me gusta tener la voz de opinión de ellos pero en este caso no nos dieron la oportunidad de opinar y no tenía qué opinar porque así fue de tajante. Les avisé a los jugadores de la decisión de la directiva y ya la comunicaron a la gente, vamos a conectarnos a lo nuestro y nadie hizo réplica”, indicó el ‘Piojo’.

El propio Herrera aclaró que desde que fue enterado de la decisión, no hizo por ponerse en contacto con el futbolista.

“Desde que me dijo este tema Santiago (Baños) no hemos vuelto a tocar el tema de Renato y lo he dejado del lado porque no es un tema que me toque, no sé como está Renato y no he hablado con él. Es una cuestión directiva y acatamos lo que nos indica la directiva”, expuso.

Aseguró también que en ningún momento buscó abogar o interceder para cambiar la decisión tomada por la dirigencia.

“No me toca tomar esas decisiones ni me digan sobre suposiciones, no supongo, no abogo, no voto ni nada. Acato las decisiones que me da la directiva y ellos fueron claros con nosotros para transmitirlo al grupo: Renato está separado del plantel, nadamás y es decisión de la directiva”, expuso el estratega de las Águilas.

