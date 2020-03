Se cumplen 25 años de la muerte de Selena a manos de su fan #1

Hace ya 25 años de la muerte de la “Reina del Tex-Mex“. La joven de 23 años se encontraba en la cima de su carrera.

Vendía millones de copias de sus cinco álbumes y estaba por lanzar uno más cuando su voz fue apagada por su asistente personal, fundadora y presidenta de su club de fans y gerente de ventas de la marca Selena Etc., Yolanda Saldívar.

La mañana del 31 de marzo, en medio de una discusión, Saldívar, hirió de un tiro a la interprete de Como La Flor, con un revolver calibre 38 mm.

La mujer fue hallada culpable del asesinato de la artista y fue sentenciada a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional en 2025.

La relación entre Selena y Yolanda comenzó en 1991, cuando la mujer de 31 años se acercó Abraham Quintanilla Jr, padre y manager de la joven cantante, a quién le propuso crear un club de fans del que ella misma fue nombrada presidenta.

El club, rápidamente adquirió seguidores y el trabajo de Saldívar la acercó cada vez más a Selena, quien con el tiempo la llego a considerar una buena amiga.

“Hacia cualquier cosa que se necesitara hacer por Selena”, dijo Chris Pérez, esposo de la cantante, en una entrevista realizada en 2014.

Sin embargo, la relación entre Selena y su asistente iba en picada para principios de 1995.

Saldívar fue destituida del club de fans y apartada del manejo de negocios en marzo de dicho año. Algo a lo que la mujer argumentó que fue por instrucciones de Quintanilla y no por el declive de la relación con Selena.

La cantante se encontraba grabando su siguiente álbum en la ciudad de Corpus Christi, en Texas.

Luego de un viaje a Monterrey, México, Saldivar llegó a Texas y se hospedó en la habitación 158 del hotel Days Inn.

La noche del 30 de marzo, Selena y su esposo se encontraron con Yolanda para que esta les entregara documentación relacionada a sus negocios, los cuales aún estaban bajo su poder, según investigaciones.

Sin embargo, no todos fueron entregados, por lo que Selena la llamó para pedir el resto faltante, así que quedaron en verse de nuevo a la mañana siguiente.

Durante dicha llamada, Saldivar aseguró haber sido víctima de agresión sexual durante su viaje a Monterrey, por lo que Selena aceptó llevarla a un hospital para ser atendida.

El 31 de marzo, la cantante y su ex asistente se vieron al rededor de las 9:00 am acudieron juntas al hospital de Corpus Christi donde un médico determinó que no había signos de violencia sexual.

Lo que enfureció a Selena, quien posteriormente llevó a Saldívar al hotel Days Inn para que esta le entregara los documentos restantes.

Según la acusación presentada en el juicio, amabas comenzaron un discusión alrededor de las 11: 00 horas, pues Selena exigió los documentos a Yolanda para poder marcharse del lugar y continuar con la grabación de su siguiente álbum.

A las 11: 48, al cantante intentó salir del lugar, pero Saldivar tomó el revolver y disparó contra la cantante, hiriéndola en el costado derecho de la espalda.

La herida la hizo perder sangre rápidamente, como se mostró en fotografías que fueron presentadas como evidencia y con las declaraciones del detective Paul Rivera y otros testigos, empleados del hotel.

Aún con la herida, la joven logro salir para pedir ayuda, caminando casi 100 metros hasta la recepción del lugar, donde finalmente cayó inconsciente.

Mientras Saldívar corría a su camioneta roja con el arma en la mano, Selena yacía en el lobby del hotel. El primer paramédico en llegar fue Richard Fredrickson, quién descubrió la herida de bala en la parte superior del tórax. No encontró pulso ni respiración en la cantante.

De inmediato fue trasladada al hospital de Corpus Christi´s Memorial, donde el médico Louis Elkins la atendió en la sala de emergencias al medio día.

En el juicio el experto declaró que para entonces el cerebro de la cantante no registraba actividad, además de que ya no respiraba por ella misma.

“La mayor parte de la sangre de su cuerpo la había perdido”, expuso.

Una hora después, Selena Quintanilla fue declarada muerta.

Después del disparo, Saldívar se atrincheró en su camioneta por casi 10 horas, en donde amenazaba con quitarse la vida.

Al as 21:30 finalmente se entregó y horas más tarde rindió su primera declaración formal ante el detective Rivera.

Al principio la mujer declaró que le disparó a Selena mientras caminaba, poco después cambió la versión de lo que dijo.

“Saqué el arma de mi bolso y Selena comenzó a caminar hacia la puerta. Le dije que cerrara la puerta. Ella salió corriendo y no sé a dónde fue. La busqué pero no pude encontrarla”, señaló al corregir su primera declaración. No volvió a mencionar si acciono el arma.

“Le dije que acababa de decir que ella accionó el arma y ella dijo: ‘Es correcto’, y luego firmó la declaración”, declaró el oficial Rivera.

Saldívar tenía entre sus posesiones un revólver 38 mm y algunos objetos personales.

Se comprobó que el arma fue adquirida en San Antonio, Texas, el 15 de marzo.

En el juicio que se llevó a cabo en octubre de 1995, las pruebas y los testimonios presentados llevaron al jurado a declarar a Saldívar culpable de homicidio en primer grado.

Desde entonces, la mujer ha dado diferentes versiones sobre lo ocurrido.

Una de esas versiones fue la que contó a la periodista María Celeste Arrarás en la primera entrevista. En la que aseguró que tras discutir con Selena, ella tomó el arma y la colocó en su sien como amenaza de suicidio.

“Le dije: ‘Quiero que te vayas, hija mía, vete’ y no se quería ir, no se quería ir”.

“Entonces yo hice la cosa para atrás [el martillo] y le dije’ quiero que te vayas’. La puerta estaba abierta. Iba a cerrar la puerta. Le dije ‘No cierres la puerta’. Cuando le dije, se me fue el tiro. Me quedé en shock”, sostuvo.

“Fue un accidente. Yo no soy una asesina a sangre fría”, finalizó.

Saldívar ha hecho múltiples apelaciones infructuosas y ha sostenido en diversas entrevistas que lo ocurrido fue por guardar un secreto de la cantante que algún día se dará a conocer, dijo a la periodista Arrarás.

Dicha versión jamás fue aceptada por la familia de Selena, pues argumentan que la fuente es de la asesina de la cantante, quien le disparó por la espalda.

Aunque fue condenada a cadena perpetua, Yolanda Saldívar podrá pedir libertad condicional en 2025.

