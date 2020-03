Los MLB Power Rankings para el que pudo ser el Día Inaugural

Pues bien, no hay elevados, ni choques del bate contra la pelota, no saboreamos maní ni Cracker Jacks. Pero eso no significa que no podamos disfrutar de los Power Rankings.

Hemos recopilado los votos de los periodistas, escritores y editores especializados en béisbol de ESPN y les revelamos nuestros rankings para la totalidad de los 30 equipos, analizando su situación con una temporada en el limbo. Junto a la clasificación, David Schoenfield y Bradford Doolittle repasan lo que podría implicar un calendario reducido para la temporada de cada equipo.

1. Los Angeles Dodgers

Récord 2019: 106-56

Posibilidades de Serie Mundial: 3-1

Como les afecta la suspensión: En todo caso, una temporada reducida fortalecería aún más a los Dodgers. El equipo angelino no tendrá que preocuparse mucho por vigilar la carga de trabajo de los veteranos abridores Clayton Kershaw y David Price, o los innings sumados por Julio Urias, quien está proyectado para finalmente formar parte de la rotación a tiempo completo. — David Schoenfield

Mientras esperamos el Día Inaugural: Kershaw ayuda a RD

2. New York Yankees

Récord 2019: 103-59

Posibilidades de Serie Mundial: 3-1

Como les afecta la suspensión: Independientemente de si jugasen o no, es probable que otros peloteros de los Yankees estén sufriendo lesiones, incluso mientras redactamos estas palabras. Aunque en teoría, los del Bronx podrían iniciar la temporada con un nivel cercano a la plenitud de sus fortalezas, siendo una notoria excepción la ausencia durante toda la campaña del abridor Luis Severino. Giancarlo Stanton, Aaron Judge y James Paxton contarán con suficiente tiempo para recuperarse justo a tiempo y estar activos cuando finalmente podamos disfrutar de un Día Inaugural. — Bradford Doolittle

3. Houston Astros

Récord 2019: 107-55

Posibilidades de Serie Mundial: 8-1

Como les afecta la suspensión: Obviamente, la rotación de los Astros recibirá un impulso tangible debido al inicio tardío de la temporada. Justin Verlander contará con tiempo suficiente para rehabilitar su lesión inguinal y podría asumir la apertura del Día Inaugural, después de todo.

El Coronavirus nos robó el Día Inaugural de MLB y muchas historias

Rob Manfred: El beisbol volverá será parte de la recuperación de pandemia por Covid-19

Asimismo, Lance McCullers Jr., quien volverá tras haberse sometido a la cirugía Tommy John, no debería requerir de una estricta vigilancia de la acumulación de su carga de trabajo. En lo que respecta a los intangibles, los Astros tendrán un reposo mental de toda la avalancha de hostilidad que les abrumó durante los entrenamientos primaverales. Por los momentos, ya no se encuentran dentro del ojo de la tormenta. ¿Los aficionados se olvidarán del todo de sus fechorías? En lo absoluto. Pero esos delitos ya no siguen profundizando la herida en la conciencia del público.– Doolittle

Mientras esperamos el Día Inaugural: Observando dos jugadas claves de la Serie Mundial 2017

4. Tampa Bay Rays

Récord 2019: 96-66

Posibilidades de Serie Mundial: 25-1

Como les afecta la suspensión: Si la producción ofensiva, tal como planteó Rob Mains de Baseball Prospectus, se viese mitigada debido al arranque tardío de la campaña, los Rays pudieran acumular cifras épicas en el departamento de carreras evitadas. Ya Tampa Bay era un equipo de élite en ese aspecto, tal y como estaban las cosas. Pero bien pudieran contar con tres ventajas adicionales producto de una campaña reducida: (1) Su rotación, repleta de estrellas, ha sumado un historial reciente bastante irregular en lesiones, pero no eso tendría que ser una limitación sustancial para una temporada reducida. (2) La profundidad con la que cuenta la organización de los Rays, aparte de su filosofía sistemática a la hora de gestionar su bullpen, los haría destacar aún más. (3) Si los bates tardan en cobrar vida alrededor de las Mayores, la defensiva de elite de los Rays sí haría acto de presencia desde el inicio, mejorando su situación en la tabla de posiciones. — Doolittle

Mientras esperamos el Día Inaugural: Franco, prospecto núm. 1

5. Minnesota Twins

Récord 2019: 101-61

Posibilidades de Serie Mundial: 16-1

Como les afecta la suspensión: Los Twins podrían beneficiarse de una campaña abreviada, mejor que ningún otro equipo de la División Central de la Liga Americana. En la situación actual, Minnesota simplemente aspiraba mantenerse a flote durante los innings perdidos por el abridor Rich Hill, quien sufrió una lesión en su codo de lanzar y no regresaría hasta junio. Los Twins no tendrán una pausa similar en el caso del abridor Michael Pineda, a quien le falta cumplir cinco semanas más de suspensión por consumo de sustancias prohibidas. No obstante, Minnesota contará con mayor tiempo para que Byron Buxton fortalezca su hombro, luego de su reparación por vía quirúrgica. Al menos, los Twins no tendrán que planear periodos de descanso para los avanzados veteranos Nelson Cruz y Josh Donaldson. — Doolittle

Mientras esperamos el Día Inaugural: Día especial de Twins en RD

6. Atlanta Braves

Récord 2019: 97-65

Posibilidades de Serie Mundial: 12-1

Como les afecta la suspensión: Al momento de la interrupción de los entrenamientos primaverales, los Braves aún no tenían completamente definida su rotación, con Sean Newcomb, Kyle Wright, Touki Toussaint y Félix Hernández luchando por los dos puestos finales. En una temporada reducida, se hace imperativo que esas decisiones se tomen desde el inicio. Adicionalmente, contarán con Cole Hamels durante una porción mayor de la temporada, ya que no habría estado disponible, al menos hasta mediados de mayo. — Schoenfield

Mientras esperamos el Día Inaugural: Video: Atlanta está para cosas grandes esta temporada, dice Memo Celis

7. Washington Nationals

Récord 2019: 93-69

Posibilidades de Serie Mundial: 20-1

Como les afecta la suspensión: Max Scherzer se perdió una apertura durante los entrenamientos primaverales luego de sentir fatiga en su lado derecho, lo que fue una medida sobre todo preventiva (el lanzador no sentía dolor y no necesitó practicarse una resonancia magnética). Sumemos todos los innings lanzados el año pasado por Stephen Strasburg y la falta de profundidad en la rotación después de los cinco primeros puestos y es obvio que la resaca post Serie Mundial iba a aparecer (similar a lo ocurrido a la rotación de los Red Sox en 2019); ahora, eso debe preocupar menos. — Schoenfield

Mientras esperamos el Día Inaugural: Víctor Robles no da nada por seguro

8. Oakland Athletics

Récord 2019: 97-65

Posibilidades de Serie Mundial: 20-1

Como les afecta la suspensión: El abridor A.J. Puk, quien se ha visto plagado por las lesiones, entrenó con un esguince en su hombro esta primavera. Si bien no se trató de una lesión seria, probablemente le habría evitado asumir un puesto en el roster para el 26 de marzo. En las circunstancias actuales, Puk podría estar metido en la pelea desde el inicio. Puk, junto a la presencia del también prospecto Jesus Luzardo, aporta potencial de estrella al staff de lanzadores de Oakland. Ninguno de ellos habría sido sometido a una fuerte carga de trabajo durante la temporada 2020, incluso a pesar de la actual posición de Oakland como tentativo contendor. Ahora, en proporción, serían capaces de causar mayor impacto, dándole así a los Athletics mayores probabilidades de alcanzar su nivel ideal. — Doolittle

While you’re waiting for Opening Day: Mike Fiers luce como un ‘soplón’, dice David Ortiz

9. Cleveland Indians

Récord 2019: 93-69

Posibilidades de Serie Mundial: 30-1

Como les afecta la suspensión: Las lesiones sufridas por varios miembros de su rotación perjudicaron a los Indians desde antes de la interrupción de la actividad primaveral, y un inicio demorado de la temporada confiere a Carlos Carrasco la oportunidad de recuperarse de la inflamación sufrida en su codo. Y súbitamente, vuelve a surgir la posibilidad de que Mike Clevinger (quien se espera esté listo para una fecha cercana a finales de abril) pueda regresar recuperado de su lesión de codo, justo a tiempo para hacer esa apertura de Día Inaugural a la cual parecía destinado. — Doolittle

Mientras esperamos el Día Inaugural: Carrasco espera un nuevo comienzo con Cleveland

10. Chicago Cubs

Récord 2019: 84-78

Posibilidades de Serie Mundial: 20-1

Como les afecta la suspensión: Los Cubs aún tenían por definir varias competencias por puestos en el roster: jardinero central (Ian Happ, Albert Almora Jr.), segunda base (Nico Hoerner, David Bote, Jason Kipnis), quinto pitcher abridor (Tyler Chatwood, Alec Mills) y los últimos lugares del bullpen. En cierto sentido, todas son decisiones importantes: los peores problemas que plagaron al equipo en 2019 no fueron responsabilidad de los peloteros de primer nivel, sino de los suplentes y jugadores de reparto, quienes en su mayoría tuvieron desempeño terrible. — Schoenfield

Mientras esperamos el Día Inaugural: Yu Darvish predijo un HR en su primer pitcheo, y así fue

11. New York Mets

Récord 2019: 86-76

Posibilidades de Serie Mundial: 25-1

Como les afecta la suspensión: Yoenis Cespedes, quien apenas jugó 36 encuentros en 2018 y se perdió la totalidad del 2019 debido a una intervención quirúrgica en ambos talones, era duda para el Día Inaugural originalmente previsto, pero ahora debería estar más que listo cuando se reanude la acción de la pelota Mayor. El nivel de Céspedes a sus 34 años sigue siendo una incógnita; no obstante, a pesar de dos talones reparados en el quirófano, no puede ser peor a la defensiva que J.D. Davis o Dominic Smith. Mientras tanto, la rotación no podrá contar con la presencia de Noah Syndergaard durante la siguiente temporada y media. — Schoenfield

Mientras esperamos el Día Inaugural: Noah Syndergaard se une a una creciente lista de pitchers lesionados

12. St. Louis Cardinals

Récord 2019: 91-71

Posibilidades de Serie Mundial: 12-1

Como les afecta la suspensión: Miles Mikolas (quien sufrió una torcedura en el tendón flexor derecho) y Andrew Miller (que confrontó dificultades en los entrenamientos primaverales) mostraron un inconsistente nivel previo al Día Inaugural, lo que probablemente abrió un puesto dentro de la rotación para Carlos Martinez. La posibilidad de que Mikolas esté listo para la reprogramada fecha inicial de la campaña vuelve a poner en el limbo el rol de Martínez. Kwang-Hyun Kim también mostró buen nivel, lanzando ocho innings en blanco, aunque los Cardinals habrían preferido verle enfrentarse a competidores más fuertes en las semanas finales del Spring Training.– Schoenfield

Mientras esperamos el Día Inaugural: Yadier Molina se mete en el baloncesto puertorriqueño

13. Cincinnati Reds

Récord 2019: 75-87

Posibilidades de Serie Mundial: 20-1

Como les afecta la suspensión: Los Reds confrontaban varios problemas con peloteros lesionados cuando se detuvo la acción de los entrenamientos primaverales. Eugenio Suarez, quien se sometió a una cirugía en sus hombros a finales de enero pasado tras sufrir un accidente de alberca, se estaba preparando para la acción de los partidos y el manager David Bell indicó que habían “fuertes probabilidades” de que Suárez estuviera listo para el Día Inaugural. Nick Senzel, quien pasó por el quirófano debido a una fractura de labrum en septiembre pasado, regresó como bateador designado, pero aún no había jugado en el terreno. Ahora, Senzel tiene mayores posibilidades de estar listo para el inicio de temporada. Asimismo, Freddy Galvis vio limitada su acción en los entrenamientos primaverales debido a una torcedura de cuádriceps y molestias en sus hombros. Debería estar a plenitud de condiciones para iniciar una temporada abreviada. — Schoenfield

Mientras esperamos el Día Inaugural: Strop en el bullpen

14. Los Angeles Angels

Récord 2019: 72-90

Posibilidades de Serie Mundial: 20-1

Como les afecta la suspensión: En el caso de los Angels, todo tiene que ver con la probabilidad de que Shohei Ohtani esté listo para jugar en condición de bateador y lanzador en un tentativo Día Inaugural, mientras que el japonés prosigue con su labor de rehabilitación durante la interrupción de la actividad deportiva. Súbitamente, comienza a acechar el espectro de repetir el impacto histórico causado por Babe Ruth entre 1918 y 1919. Esas fueron las únicas temporadas en las cuales Ruth jugó como pelotero verdaderamente versátil. Estos dos torneos también fueron disputados con calendario reducido. En 1918, Ruth fue líder de la Liga Americana en cuadrangulares (11) y porcentaje de slugging, mientras que Ruth sumó registro 13-7 sobre la lomita. Volviendo al presente: Mientras mayor sea la porción de los innings de los Angels cubierta por Ohtani, mejor, porque su rotación carece de poder de estrellas — Doolittle

Mientras esperamos el Día Inaugural: 10 razones por las que Mike Trout no ha ganado un partido de playoff en la década del 2010

15. Milwaukee Brewers

Récord 2019: 89-73

Posibilidades de Serie Mundial: 50-1

Como les afecta la suspensión: Luis Urias, adquirido a los Padres durante la temporada baja para jugar como campocorto, en sustitución de un Orlando Arcia caracterizado por su baja producción ofensiva, se fracturó su hueso ganchoso jugando pelota invernal y su estado era dudoso para el Día Inaugural original; ahora, podría estar listo para el inicio de la campaña reprogramada. Urias, quien llegó a ser uno de los prospectos más cotizados del béisbol, ha confrontado dificultades sobre el plato en Grandes Ligas, con OPS de .649 en más de 300 apariciones ofensivas. Sin embargo, no cumplirá 23 años hasta junio próximo y Arcia cuenta con OPS de .610 en las dos últimas temporadas. — Schoenfield

16. Arizona Diamondbacks

Récord 2019: 85-77

Posibilidades de Serie Mundial: 30-1

Como les afecta la suspensión: No se registran cambios significativos en el panorama de Arizona, debido a que la única lesión notoria registrada durante los entrenamientos primaverales fue la sufrida por Mike Leake, quien se fracturó la muñeca de su brazo izquierdo (es pitcher diestro), siendo duda para el Día Inaugural. Sin embargo, considerando las opciones dentro de la rotación, Leake era, en el mejor de los casos, el quinto abridor de la rotación. Los Diamondbacks tenían pensando vigilar la cantidad de entradas lanzadas por Luke Weaver debido a los problemas sufridos en su codo durante la temporada anterior; la situación actual hace disminuir la preocupación al respecto. — Schoenfield

Mientras esperamos el Día Inaugural: Bumgarner sigue el rodeo

17. Philadelphia Phillies

Récord 2019: 81-81

Posibilidades de Serie Mundial: 28-1

Como les afecta la suspensión: El jardinero izquierdo Andrew McCutchen y los relevistas Tommy Hunter y Victor Arano se habrían perdido el inicio de la temporada; no obstante, los tres deberían estar listos cuando se reanude la actividad en Grandes Ligas. McCutchen es la ficha clave, ya que anotó 45 carreras en 59 partidos con OBP de .378 en la pasada temporada, antes de sufrir una lesión de rodillas. Asimismo, el bullpen de los Phillies se vio diezmado por las lesiones el año pasado; por ello, contar con Hunter y Arano en plenitud de condiciones aportará mayor profundidad. — Schoenfield

18. Chicago White Sox

Récord 2019: 72-89

Posibilidades de Serie Mundial: 15-1

Como les afecta la suspensión: La versión ideal de los White Sox ganaría mayor exposición proporcional en una temporada reducida, mejorando sus probabilidades de clasificar a los playoffs, las cuales ya ganarían un fuerte impulso debido al muestreo menor. Michael Kopech, quien hará su retorno después de someterse a la cirugía Tommy John tendría un porcentaje de innings mayor. Lo mismo sería cierto en el caso de abridores más jóvenes y con limitaciones de entradas lanzadas, tales como Dylan Cease y Reynaldo Lopez. Y no se olviden de Carlos Rodon, quien aspira hacer su retorno después del Juego de Estrellas. — Doolittle

19. Boston Red Sox

Récord 2019: 84-78

Posibilidades de Serie Mundial: 75-1

Como les afecta la suspensión: Las probabilidades de una clasificación de los Red Sox a los playoffs se desplomaron durante la temporada baja, debido a la transacción en la cual entregaron a Mookie Betts, hasta entonces figura de la franquicia, agravándose la situación por la cirugía sobre el codo de Chris Sale, que puso fin a su temporada. Una campaña reducida le da a los Red Sox un impulso en sus probabilidades matemáticas, producto del mero azar. Si ese no es un mensaje de mercadeo, no sabemos qué podrá serlo. En términos más tangibles: Boston no tendrá la misma cantidad de innings que cubrir con lo que parece ser una rotación abridora que muestra, lamentablemente, mucha debilidad. — Doolittle

20. San Diego Padres

Récord 2019: 70-92

Posibilidades de Serie Mundial: 22-1

Como les afecta la suspensión: El lanzallamas Andres Munoz ostentó promedio de 99.9 millas por hora en su recta durante su sobresaliente debut en la temporada pasada, sumando 23 entradas de labor; sin embargo, debió someterse a la cirugía Tommy John la semana pasada, lo que le impedirá laborar durante toda la campaña; en consecuencia, los Padres han perdido un relevista setup clave. Aparte de ello, la pregunta clave radica en cómo una temporada reducida afectaría la llegada del cotizado prospecto MacKenzie Gore. Gore solo cuenta con cinco aperturas en niveles superiores a Clase A, pero su repertorio está listo para brillar en Grandes Ligas. — Schoenfield

21. Texas Rangers

Récord 2019: 78-84

Posibilidades de Serie Mundial: 60-1

Como les afecta la suspensión: Willie Calhoun sufrió una fractura de mandíbula por una recta que le impactó en plenos entrenamientos primaverales y el aplazamiento del inicio de la temporada le da la oportunidad de estar listo para un Día Inaugural reprogramado. Aparte de ello, el mayor efecto que esta situación para los Rangers es que cuentan con más tiempo para dar los toques finales a su nuevo estadio, que la próxima semana habría servido de escenario de su primer partido de temporada regular. Amigos, por favor asegúrense de que el Wi-Fi y los tomacorrientes de la sala de prensa funcionen bien y la cobertura de la inauguración del parque será impecable. — Doolittle

22. Toronto Blue Jays

Récord 2019: 67-95

Posibilidades de Serie Mundial: 100-1

Como les afecta la suspensión: Los Blue Jays mejoraron su rotación gracias a sus negociaciones invernales; sin embargo, el grupo sigue careciendo de la presencia de un as del pitcheo, hasta tanto el prospecto lanzallamas Nate Pearson arribe al cuerpo de lanzadores. Pearson se mostró fantástico en el Spring Training, pero su máxima cifra de innings lanzados en una temporada profesional es de 101 2/3, alcanzada en la temporada anterior. Por ende, parecía probable un debut con el equipo grande a mitad de temporada, a pesar de que Pearson ya es el mejor lanzador de la organización. Ahora bien, mientras más se demore el inicio del torneo, Toronto dependerá por menos tiempo de una rotación que no contará con su pitcher más talentoso a la cabeza.

23. Colorado Rockies

Récord 2019: 71-91

Posibilidades de Serie Mundial: 100-1

Como les afecta la suspensión: Un factor para tener presente es cómo la temporada reducida afectaría las probabilidades de que los Rockies negocien a Nolan Arenado. Esto podría evolucionar en cualquier dirección. De comenzar los partidos, se jugará una menor cantidad de encuentros antes de la fecha límite de cambios del 31 de julio. Ello haría más probable que los Rockies se encuentren metidos en la pelea en ese momento. O quizás el club llegue a la conclusión de que, sin importar lo que suceda, esta será una temporada perdida, y decida cambiar a Arenado para así reorientar los esfuerzos de la organización.– Schoenfield

24. San Francisco Giants

Récord 2019: 77-85

Posibilidades de Serie Mundial: 100-1

Como les afecta la suspensión: El panorama para los Giants no era optimista antes de la interrupción en Grandes Ligas y eso no ha cambiado. Pablo Sandoval se recuperaba de su cirugía Tommy John y no se esperaba un regreso hasta mediados de mayo; no obstante, ahora debería estar listo para el inicio de una temporada reprogramada.

La situación con respecto al puesto de cerrador era inquietante, especialmente considerando que Tony Watson confrontaba molestias en su hombro. Una reprogramación le da a Watson mayores probabilidades de conseguir el puesto (y convertirse en carnada para un canje). El cotizado prospecto Joey Bart podría ver afectado su cronograma de llegada a las Mayores. Era probable un ascenso a mediados de temporada; ahora, los Giants podrían ahorrarse su tiempo de servicio y esperar hasta 2021. — Schoenfield

25. Pittsburgh Pirates

Récord 2019: 69-93

Posibilidades de Serie Mundial: 400-1

Como les afecta la suspensión: Los Pirates cuentan con Ben Cherington como nuevo gerente general, Derek Shelton como nuevo manager y vienen de una temporada en la cual sumaron 93 derrotas; por ende, se suponía que este sería un año de reconstrucción, dando la oportunidad de evaluar el panorama dentro de la organización. Ahora, eso se torna más difícil, aunque la esperanza radica en que veteranos de la talla de Chris Archer y Keone Kela comiencen la campaña lanzando bien y se conviertan en atractivas opciones para un cambio. El prospecto de alta categoría listo para sumar argumentos a favor de un ascenso es el antesalista Ke’Bryan Hayes, quien jugó el año pasado en Triple-A, pero necesita mejorar con el madero. De forma similar a otros prospectos de su nivel, será interesante ver cómo el equipo gestiona su situación. — Schoenfield

26. Kansas City Royals

Récord 2019: 59-103

Posibilidades de Serie Mundial: 250-1

Como les afecta la suspensión: El inicio tardío de la temporada le da a los Royals la oportunidad de que Adalberto Mondesi y Salvador Perez recobren su condición fisica, luego de sufrir sendas lesiones. Las incógnitas más relevantes tienen que ver con los prospectos del pitcheo Daniel Lynch, Jackson Kowar, Kris Bubic y Brady Singer, que golpean a la puerta para hacerse con un puesto en la rotación. En particular, Singer parecía ser una apuesta importante para entrar en el roster del Día Inaugural originalmente previsto. Entonces, ¿los Royals estarán en capacidad de soltar al terreno esos brazos al por mayor en la Liga Americana, de forma similar a lo hecho en 1984, cuando Kansas City conformó una rotación con los novatos Bret Saberhagen, Danny Jackson y Mark Gubicza? Quizás sea poco probable. Pero sería entretenido. — Doolittle

27. Miami Marlins

Récord 2019: 57-105

Posibilidades de Serie Mundial: 1,000-1

Como les afecta la suspensión: Los Marlins incorporaron a los veteranos Jonathan Villar, Jesus Aguilar, Corey Dickerson y Matt Joyce con el fin de aportar nivel competitivo y profundidad, luego que el equipo confrontara problemas para anotar carreras el año pasado. Aún no estaba claro como se vería el panorama de los Marlins en el terreno de juego. ¿Acaso una temporada abreviada hará que Miami tenga mayores posibilidades de poner a jugar solamente a veteranos, o terminarán dándole mayores oportunidades a peloteros de la talla de Isan Diaz, Lewis Brinson y Harold Ramirez? — Schoenfield

28. Seattle Mariners

Récord 2019: 68-94

Posibilidades de Serie Mundial: 250-1

Como les afecta la suspensión: Quizás esto no implique mucho dentro del gran panorama, pero una temporada reducida podría darle a los Mariners mayores oportunidades para depender de un núcleo clave de pitchers abridores. Kendall Graveman y Taijuan Walker intentan restablecer su nivel después de haber sufrido lesiones importantes, y el respetado prospecto Justus Sheffield lanzó 169 innings combinados en tres categorías distintas en 2018, siendo la única temporada en la cual alcanzó un nivel capaz de mantenerlo sobre la loma durante toda una campaña de Grandes Ligas. — Doolittle

29. Detroit Tigers

Récord 2019: 47-114

Posibilidades de Serie Mundial: 1,000-1

Como les afecta la suspensión: La interrogante con respecto a cómo manejar el cronograma de prospectos de primer nivel que pudieran hacer (y harán) su debut en 2020 es una disyuntiva para toda la industria. Y lo será para los Tigers. Sus principales prospectos del pitcheo (Casey Mize y Matt Manning) no han actuado en niveles superiores a Doble-A. ¿Ascenderán o se les mantendrá en Menores? Del otro lado del espectro de edades: Cada partido perdido para Miguel Cabrera afecta sus probabilidades de alcanzar este año los hitos de 3,000 hits o 500 cuadrangulares. — Doolittle

30. Baltimore Orioles

Récord 2019: 54-108

Posibilidades de Serie Mundial: 1,000-1

Como les afecta la suspensión: El mayor problema para los Orioles radica en que este estancamiento en la acción deportiva no solo afecta a los equipos grandes; por ende, los mejores prospectos de la organización de Baltimore se encuentran detenidos, esperando competir en partidos a nivel de Ligas Menores, junto a todos los demás. Adicionalmente, uno comienza a sentir compasión por Chris Davis. Después de sufrir dos temporadas horrorosas, Davis estaba arrasando en Florida, sumando OPS de 1.682 con apenas tres ponches en nueve encuentros primaverales. ¿Un espejismo? Es muy probable. Ahora, Davis pierde la oportunidad de comenzar la temporada regular con ese nivel y una mentalidad llena de confianza, presto a demostrar que su buen Spring Training era toda una realidad. — Doolittle

