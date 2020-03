Enrique y Meghan se mudan a Los Ángeles

El príncipe Enrique y su esposa Meghan dejaron Canadá y se mudaron a Los Ángeles, donde planean tener su residencia permanente después de retirarse de sus deberes reales, informó el jueves el diario británico Sun.

The Sun dijo que la pareja tomó un vuelo privado a Los Ángeles, pero no indicó cuándo lo hizo. La semana pasada, Estados Unidos y Canadá acordaron cerrar sus fronteras para viajes no esenciales, con el fin de aliviar la tensión causada por el coronavirus sobre los sistemas de salud.

Una portavoz del príncipe Enrique se negó a comentar el reporte, que The Sun calificó como exclusivo.

Los duques de Sussex abandonarán sus deberes reales a fines de marzo mientras buscan un “nuevo rol progresivo”, principalmente en América del Norte, con el objetivo de autofinanciarse. La pareja ha estado viviendo varios meses con su hijo Archie en la isla de Vancouver en Canadá.

“Esta mudanza fue planeada por algún tiempo. Se dieron cuenta de que Canadá no funcionaría por varias razones y quieren tener su base en el área de Los Ángeles”, dijo una fuente real no identificada, según fue citada por el diario.

