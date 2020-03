Promoverá Estado juicio político contra Juez Octavo de Distrito por caso Ramírez

También se actuará en contra de los magistrados del Primer Colegiado en materia Penal y Administrativa, además de presentar denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal

Existe jurisprudencia firme de la SCJN de no conceder suspensión contra juicios de procedencia, destaca el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés

El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, informó que se llevarán a cabo dos acciones legales, ya que existe jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no se puede conceder ningún tipo de suspensión en contra de un juicio de procedencia como al que fue sometido Jorge Abraham Ramírez.

La primera, dijo, es una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal, que se presentará a más tardar el próximo lunes 30 de marzo, y la segunda es el inicio de un juicio político en contra del Juez Octavo de Distrito, así como de los magistrados del Primer Colegiado en materia Penal y Administrativa.

Explicó que la Consejería actuará contra los jueces debido a que resolvieron la queja, mediante la cual se le concedía a Jorge Abraham Ramírez la suspensión, con los efectos de restitución, cuando ni siquiera es procedente en ningún aspecto, dicha suspensión.

“El derecho nos corresponde, el derecho lo tenemos de nuestro lado porque es lo justo, es lo que debe de ser, y no es un invento de ninguna manera”, indicó.

Al citar la jurisprudencia de la novena época, 181159 Tesis 1ª/J. 44/2004 visible en la página 49 del Tomo XX de julio de 2004, emitida por la Primera Sala de la SCJN, enfatizó que ésta es la jurisprudencia que violaron tanto el Primer Colegiado, como el Juez de Distrito, y que será materia de juicio político.

“Ellos violan esta jurisprudencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde claramente se dice que la Declaratoria de Procedencia en los efectos y consecuencias derivados de dicho procedimiento, no son susceptibles de suspendérsele en el juicio de amparo indirecto”, expresó el Consejero Jurídico.

“Aquí está la jurisprudencia, no es un invento de la Consejería Jurídica, no es un invento de nadie, es algo que la Suprema Corte ya resolvió en tesis de jurisprudencia y que los tribunales federales, tanto Colegiados de Circuito como Juzgados de Distrito, tienen la obligación de acatar y respetar, y si no lo hacen, entonces incurren en responsabilidad”, agregó.

Dijo que no son algo nuevo las resoluciones emitidas por este colegiado, existe denuncia en el sentido de que de 80 amparos que están en trámite por diferentes actos, en lo que es Operación Justicia para Chihuahua, 70 los tenía este Tribunal Colegiado.

Agregó que lo mismo está pasando con el Juzgado Octavo de Distrito, que es el que está concediendo los amparos por todo y violando suspensiones.

