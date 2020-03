Rommel Pacheco & Jahir Ocampo sobre el aplazamiento de Tokio 2020: “Es una decisión prudente”

Rommel Pacheco representará a México en los Juegos Olímpicos de la trigesimosegunda olimpiada y, como tal, es uno de los principales afectados por la decisión de aplazar la justa para 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

“Creo que es una decisión prudente el esperarse porque así evitamos el contacto y porque los atletas no podemos estar entrenando como es debido. Si se hubieran hecho los Juegos (Olímpicos) este verano, no hubieran estado al nivel que se requiere. Es mejor posponerlos para esperar a que pase la pandemia, entrenar y llegar a un nivel competitivo”, manifestó el clavadista.

Sin embargo, su compañero en clavados sincronizados Jahir Ocampo confiaba en que Tokio 2020 sí se llevaría a cabo este año.

“(La noticia) me cayó como balde de agua fría. Sinceramente no pensé que se fueran a posponer tanto tiempo, pensé que sería solo por algunos meses; no lo veía así, hasta el otro año”, aseguró.

Rommel Pacheco ya tiene asegurado el boleto para Tokio 2020 (que se mantiene con el mismo nombre) en trampolín individual de tres metros, mientras que Ocampo buscará la plaza en la modalidad sincronizados de la misma prueba.

