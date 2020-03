¿Cuánto dinero pierden los arbitros de Liga MX por Coronavirus?

Dentro del parón de la Liga MX debido al Coronavirus (COVID-19), los árbitros de la Liga MX se verán afectados por el tema de los salarios.

Dentro del parón de la Liga MX debido al Coronavirus (COVID-19), además de los equipos, jugadores y la propia industria del futbol azteca, unos de los más afectados serán los arbitros, quienes al no trabajar muchos de ellos se quedarán sin su ingreso como estaban acostumbrados ante la inactividad, algo que sin duda alguna resulta un problema importante.

De acuerdo con el periodista David Medrano, a través de su columna en el diario récord, establece que la mayoría tienen un sueldo por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la realidad es que en casi todos los casos ese dinero significa apenas el 25 por ciento de sus ingresos mensuales totales.

La misma fuente indica que un silbante FIFA cobra alrededor de 33 mil mensuales como sueldo y si pita cuatro partidos se puede llevar cerca de 160 mil pesos solo por los partidos que logre pitar, de esta forma, son los salarios que pueden percibir.

Por otro lado, los árbitros sin gafete recibe de salario en Liga MX cerca de 25 mil pesos, por lo tanto el ingreso más importante lo logran con los encuentros, ya que cada partido significa embolsarse una cifra cercana a los 40 mil pesos, mismo que no pueden obtener debido a que en estos momentos no hay encuentros dentro del futbol mexicano en ninguna categoría.

Mientras que los serán más perjudicados debido a este parón, serán los del VAR y AVAR, ya que esos no tienen sueldo fijo y dependen de los entre siete mil y 14 mil pesos que cobran por partido, pero de igual forma, sin partidos no podrán cobrar durante el tiempo en que no exista actividad en el campeonato.

