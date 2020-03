Chihuahua tiene capacidad para nueva cervecería, pero Amlo sólo asusta a inversionistas: diputado

Luego de que a través de una consulta donde el cinco por ciento de la población de Mexicali rechazó la construcción de una nueva cervecería que ya tenía una inversión mayor a los 600 millones, el diputado federal Mario Mata, explicó que Chihuahua tiene la capacidad para atraer dicha inversión, sin embargo no serviría de nada ya que, desde su punto de vista el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo “asusta” a los inversionistas extranjeros.

Recordó que en el 2017 se inauguró una planta cervecera de la marca Heineken, donde los inversionistas se aseguraron del primer rubro que es certeza legal, por lo que consideró ningún empresario va a invertir en un país donde no se respeten las leyes o no tenga incertidumbre legal como mantener salarios y otras cosas que se ofrecen para negociar.

“El quitar el permiso de construcción en Mexicali, el solo decir no de manera legal a un inversionista que en el momento le apostó al país y por una consulta popular del 5 % de la población se retirará y perderá una inversión de 600 millones, espanta a la inversión directa extranjera, ante un gobierno federal con rumbo no definido despreciando a los empresarios, que solo generan riqueza, misma riqueza que él quiere repartir en sus programas populistas. Lo condeno totalmente, y los estados que quieran apostarle incluido Chihuahua sé que tendrán la capacidad”, aseveró.

En cuanto al consumo del agua razón por la que si dijo supuestamente se rechazó a la empresa, el hoy legislador y antes presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, explicó qué, el agua de consumo equivale a una Nogalera de 60 hectáreas. Por lo cual no afecta a la población del sector.

“Aunque mucha gente quiere exagerar el agua que se gasta cuando no es cierto, capacidad en Chihuahua hay, porque el consumo es racional, comparado con la derrama económica y los empleos que dejan. Las leyendas dicen que han secado acuíferos pero no es verdad porque gasta muy poca, además, que por ejemplo en Meoqui contrataron con la Junta Central un volumen de agua, ellos no operan los posos, solo facturan cada mes”, enfatizó.

Detalló que en Mexicali, a pesar de que la realización de la consulta viola el orden jurídico vigente, el Presidente López Obrador confirmó, el día de hoy, que se respetarán sus resultados. La empresa afectada podría interponer un amparo en contra de sus resultados e iniciar un caso Inversionista-Estado en el marco del TLCAN. La realización e implementación de los resultados de esta consulta deterioran aún más el clima de negocios del país, al constituir un caso más en que el gobierno federal lleva a cabo acciones que violan el orden jurídico o son de dudosa legalidad.

Comentarios