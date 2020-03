Pornhub ahora regala porno a mexicanos por cuarentena por COVID-19

Para ayudar a que disminuya la curva de contagios por COVID-19, Pornhub, la plataforma de contenido multimedia para adultos más conocida en el mundo, anunció que los usuarios de todo el mundo, entre ellos México, ahora tienen acceso de manera gratuita a todo el contenido premium de la plataforma durante la cuarentena.

Pornhub puso en marcha una campaña llamada “StayhomeHub” con la que buscan aplanar la curva de contagios al alentar el confinamiento en casa con su contenido.

En su página de Internet, la plataforma habilitó una pestaña en la que se lee “StayHomeHub” en la que al darle clic PornHub da dos opciones para que los usuarios se comprometan a hacer lo posible para no propagar el virus y al mismo tiempo tener acceso gratuito al servicio: 1) acepto el autoaislamiento y disfruto de videos premium gratis; 2) No puedo aislarme pero prometo que me lavaré las manos regularmente y mantendré distancia social.

Cuando Italia se convirtió en el epicentro de la pandemia por el coronavirus, Pornhub ofreció su contenido gratuito para evitar que la gente saliera y además se entretuviera durante el confinamiento, ya que en ese país la cuarentena fue obligatoria a nivel nacional.

Después abrió su contenido a otros países en Europa y gracias a esta iniciativa de la plataforma, Pornhub reportó un incremento del 11.6 por ciento en el tráfico de su página a nivel mundial el pasado 17 de marzo.

Por medio de estadísticas que dio a conocer la misma plataforma, revela que después de que abrió su contenido en Italia, primer país europeo en cerrar sus fronteras, se registró un aumento drástico del 57 por ciento el 12 de marzo en sus visitas al sitio web, lo que reveló que la oferta fue claramente bien recibida por los italianos que se encontraban en sus hogares.

La misma oferta de Pornhub Premium gratuita se realizó a partir del 16 de marzo a los países de España y Francia. El tráfico desde Francia aumentó un 38,2 por ciento el 17 de marzo y un 61,3 por ciento en España, ya que millones de personas se suscribieron a su servicio gratuito de Pornhub Premium, lo que revela que los europeos estaban felices de tener esta distracción en casa.

Los esfuerzos de aislamiento comenzaron más tarde en América del Norte. El tráfico de los Estados Unidos (el mercado más grande de Pornhub) aumentó un 6,4 por ciento el 17 de marzo y un 7,2 por ciento en Canadá.

La Razón

