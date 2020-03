Oilo, AMLO baja precio de la gasolina

Por: Manuel Narváez Narváez

Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com

Asegura el presidente que bajó el precio de las gasolinas “para que no se sienta la crisis económica” que produjo el coronavirus.

A ver, a ver, como dijo Jack el destripador, vamos por partes.

Qué dice el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios…..

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular……..

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario……..

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y, en los términos que determine la ley……

Hasta el sexenio del consentido, Enrique Peña Nieto, era la CRE (Comisión Reguladora de Energía) la que fijaba los precios de las gasolinas. Este organismo es una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, integrada por siete consejeros, cinco de ellos asumen sus cargos en este sexenio, incluido el presidente de dicha dependencia.

Hace unos meses la Comisión Reguladora de Energía (CRE) anuló una serie de reglas que le impedían a Pemex ofrecer precios preferenciales a clientes gasolineros que le compren mayor volumen de combustible por un periodo considerable de tiempo, lo que, a decir de los expertos, significa devolverle el monopolio a la empresa, pues Pemex será la única que podrá determinar esos precios, sin intervención de la CRE. https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/regresa-cre-monopolio-pemex-venta-gasolina-estaciones-de-servicio/

Esto significa dos cosas, una, que el presidente despanzurró a la CRE, y dos, ordenó directamente al director de la parestatal PEMEX, que es su subordinado, fijar los precios de las gasolinas, imponiendo el ejemplo a la competencia en el mercado y atendiéndola la baja en los precios internaciones del barril del crudo (petróleo).

Como el debate está muy calientito entre adictos al mandatario federal y la otra parte de los mexicanos que no están de acuerdo con la conducción del país, voy a recomendarles a ambos bandos que ingresen a la siguiente liga https://www.dineroenimagen.com/2017-01-10/82170. En ese artículo encontrarán respuesta por qué con Calderón y Peña los precios subían y subían.

De regreso a nuestros días y en medio de la crisis sanitaria y de salud que experimenta la humanidad, aquí en México hay exagerada susceptibilidad en temas de gobierno. Pese al difícil contexto internacional, en tierra azteca lo aderezamos con lluvia de estiércol, porque lo de hoy es la declaración, provocadora, si, de López Obrador con relación a la paternidad de bajar el precio de las gasolinas. Pero, y si hacemos un muñeco?, no, mejor vamos a tratar de entender el costo de un litro de gasolina.

México pasó de ser uno de los 4 productores de petróleo en el planeta al lugar. Entre tanto, ¿a dónde se fue todo el dinero ingresado?: R).- éstos se diluyeron en susbsidios para programas asistencialistas, se lo embuchacaron mafiosos sindicalistas de PEMEX y su obesa cúpula, se los gastaron a manos llenas los directores de la paraestatal, se construyeron estadios de béisbol (verdad Patricio?), se fueron a las campañas del PRI (no es así mi estima Bety Paredes?) y se lo clavaron las camarillas presidenciales, por lo menos desde Echeverría hasta Peña Nieto.

En la actualidad, in this moment, right now, gracias al pleito entre el reino Arabia Saudita y Rusia, dos de los principales productores mundiales de crudo, el precio del barril de petróleo bajó drásticamente. La mezcla mexicana, que es de las más chafonas, se vende en unos 18 dólares el barril (159 litros).

No olvidemos que el ritmo de los precios internacionales lo impone Estados Unidos (el país con las mayores reservas almacenadas de hidrocarburos) con su política de libre mercado; es decir, baja el precio del barril, bajan las gasolinas; sube el precio del barril, sube el precio de las gasolinas.

Con la pandemia, en estos días que es poco utilizado el transporte a base gasolina, cuyo precio real por litro fluctúa entre los 6 y 8 pesos; sin embargo, México, donde la carga impositiva es de las más pesadas del orbe, pagamos poco más de siete pesos en impuestos (IEPS e IVA). De esos impuestos, el poder ejecutivo se queda con 6.25 pesos aproximadamente, las sobras las reparte a las entidades federativas y ayuntamientos.

Para ya no hacer más grande el arguende, el presidente tiene facultad de bajar el precio de las gasolinas, evidentemente porque esa es la tendencia internacional, si no lo hubiese hecho le llovería sobre mojado.

Por otra parte, es falso que AMLO haya incumplido su promesa de bajar los precios de la gasolina al asumir la presidencia, no hay registro de tal cuestión.

Qué si es malo que una persona concentre semejante poder, como el Putin (Rusia), sin duda los es; no en este caso que nos ocupa, sino en otros donde tienen que ver las decisiones erróneas que restan fuerza la república, ignoran el municipalismo y destruyen las instituciones. Ejemplos: la orden para liberar a Ovidio (Culiacán), anular el progreso de la clase media y repartir el erario a discreción.

Habida cuenta del tirote que me aventé para obtener información y concretar esta humilde opinión, invito a unos y a otros para que se documenten antes de regar el tepache.

Es cuanto

P.D. Tarea: qué es el IEPS, qué es subsidio, qué es y para qué sirve la CRE, qué es un órgano desconcentrado, autónomo, descentralizado, qué es paraestatal y cómo le va a hacer el titular del poder ejecutivo federal para compensar la caída en la recaudación, sin afectar más e desarrollo del país, la seguridad, la salud, la educación y las finanzas de entidades federativas y ayuntamientos.

Comentarios