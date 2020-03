Por cuarentena, mandan a perrita a la tienda a comprar papas

Los perritos son los mejores amigos de los humanos y con la cuarentena por el coronavirus, COVID-19, son los que más han protagonizado las redes sociales. Por ayudar a sus dueños durante los días de confinamiento, tal es el caso de una perrita que fue a la tienda por unas papas para que su dueño no saliera de la casa por la pandemia.

Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales en la que aparece una perrita de raza Chihuahua en la que su dueño escribió una nota y la colocó en su collar:

“Hola señor de la tienda puede venderle a mi perrita unos chetos naranjas, rojos no porque pican. En el collar trae 20 pesos. Ojo, si no atiende bien a mi perra lo muerde. Atentamente: el vecino de enfrente”, se lee en la nota.

En un par de imágenes más se observa que el animal tiene la nota en el cuello. Posteriormente en otras fotografías la perrita se ve en la calle sosteniendo una bolsa de frituras.

Las imágenes causaron risas entre los usuarios de las redes sociales quienes reaccionaron 22 mil veces a la publicación que hizo el usuario de Facebook Antonio Muñoz, y la compartieron 216 mil ocasiones.

Sin embargo, todo apunta a que se trata de un montaje ya que los mismo usuarios de las redes señalaron que en las fotografías en que el can regresa con las papas en el hocico no corresponden a la perrita que trae la nota en el collar, pues señalan que el animal con las frituras es un macho y no una hembra.

Los usuarios de las redes sociales aprovecharon la publicación para hacer bromas y compartir memes de otros perritos que supuestamente hacen mandados.

