Muere el cantante y actor Kenny Rogers a los 81 años

El artista de voz ronca y barba plateada vendió decenas de millones de discos y ganó tres premios Grammy.

El actor y cantante estadounidense Kenny Rogers falleció este sábado a los 81 años por causas naturales en su residencia de Sandy Springs (Georgia), donde estaba en cuidados paliativos, según comunicó su agente Keith Hagan.

La carrera musical de Rogers abarcó el jazz, el folk, el country y el pop con éxitos como Lucille, Lady o Island en the Stream mientras que como actor será recordado por su personaje de jugador profesional en la serie de televisión The Gambler, donde interpretó una de sus canciones más recordadas.

El artista nacido en Houston con voz ronca y barba plateada vendió decenas de millones de discos, ganó tres Grammys y fue la estrella de películas de televisión basadas en The Gambler y otras canciones, convirtiéndolo en una superestrella en los años 70 y 80.

Rogers prosperó durante unos 60 años antes de retirarse de las giras en 2017 a los 79 años. A pesar de su éxito en diferentes estilos musicales, siempre prefirió ser considerado como un cantante de country.

“O haces lo que todos los demás están haciendo y lo haces mejor, o haces lo que nadie más está haciendo y no invitas a la comparación”, dijo Rogers a AP en 2015. “Y elegí eso (el country) porque nunca sería mejor que Johnny Cash, Willie Nelson o Waylon Jennings en lo que hicieron. Así que encontré algo que podía hacer que no invitaba a la comparación con ellos. Y creo que la gente pensó que era mi deseo cambiar la música country. Pero ese nunca fue mi problema ”.

Una verdadera historia de pobreza a riqueza, Rogers se crió en una vivienda pública en Houston Heights con siete hermanos. A los 20 años, tenía un sencillo de oro llamado That Crazy Feeling, bajo el nombre de Kenneth Rogers, pero cuando ese éxito temprano se estancó, se unió a un grupo de jazz, el Bobby Doyle Trio, como bajista.

Pero su avance se produjo cuando se le pidió unirse a New Christy Minstrels, un grupo folklórico, en 1966. La banda se reformó como First Edition y obtuvo un éxito pop con la canción psicodélica, Just Dropped In. Rogers y First Edtion mezclaron country-rock y folk en canciones como Ruby, Don’t Take Your Love To Town, una historia de un veterano de Vietnam rogándole a su novia que se quede.

Después de que el grupo se separó en 1974, Rogers comenzó su carrera en solitario y encontró un gran éxito con la triste balada country Lucille, en 1977, que cruzó a las listas de éxitos y le valió a Rogers su primer Grammy. Encadenó éxito tras éxito durante más de una década. The Gambler, la canción de la historia ganadora del Grammy escrita por Don Schlitz, salió en 1978 y se convirtió en su canción característica con un estribillo característico.

La canción generó una exitosa película de televisión del mismo nombre y varias secuelas más con Rogers como el jugador profesional Brady Hawkes, y condujo a una larga carrera paralela para Rogers como actor de televisión y presentador de varios especiales de televisión. Otros éxitos incluyeron You decorated my life, Every time two fools collide con Dottie West, Don’t fall in love with a dremer con Kim Carnes y Coward of the country.

Uno de sus mayores éxitos fue Lady, escrita por Lionel Richie, quien encabezó la lista durante seis semanas seguidas en 1980. A lo largo de los años, Rogers trabajó a menudo con compañeras dueto, más memorablemente, Dolly Parton.

Rogers invirtió su tiempo y dinero en muchos otros esfuerzos a lo largo de su carrera, incluida una pasión por la fotografía que condujo a varios libros, así como a una autobiografía, Making It With Music. Tenía una cadena de restaurantes llamada Kenny Rogers Roasters y también estuvo involucrado en numerosas causas benéficas.

La Vanguardia

Comentarios