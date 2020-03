Enrique Bonilla, presidente de Liga MX, da positivo en Covid-19

En la misiva detalla que Bonilla no presenta síntomas graves, sin embargo, permanecerá en cuarentena para no seguir propagando el virus.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla dio positivo a una prueba de coronavirus, según se informó a través de un comunicado.

En la misiva detalla que Bonilla no presenta síntomas graves, sin embargo, permanecerá en cuarentena para no seguir propagando el virus.

“Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre Covid-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”.

“Por supuesto, me mantendré al tanto de la situación que vive nuestro país y las alternativas y posibles soluciones para resolver la situación que atraviesa, en especial, la familia de la Liga MX/Ascenso MX. Les aseguro que actuaré con toda responsabilidad ante lo que vivimos y estoy cierto que, como un Equipo, el país podrá salir adelante”.

24 HORAS

Comentarios