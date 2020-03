Lo que pretenden con reelección es incrustarse y disfrazar gastos: Riggs

Aunque desde 2014, legisladores aprobaron la reforma política, con la cual se permite la reelección de legisladores locales y federales, el martes se aprobó con 254 votos a favor reglamentar el proceso en la legislación secundaria y que no tomen licencia al buscar reelección con una oportunidad de cargo hasta por cuatro periodos, y ahora será el senado quien dé la última votación.

Al respecto, el diputado federal Miguel Riggs, explicó que en la sesión del martes MORENA, PT, PES, subieron al pleno sin previa comisión un dictamen y en su momento lo aprobaron, con ausencia del PAN, y aprovechando que hay una pandemia que cobra vidas.

“Esta reforma es solamente para legisladores federales, lo que pretenden quiénes la propusieron y aprobaron es incrustarse cuatro periodos, sería hasta 2030, es una voracidad al poder por parte de los partidos Morena, PES, PT… quieren perpetuarse, hay dos cosas aquí; una deciden lanzarla antes de votación de los cuatro consejeros del INE para tenerlo ya planchado y ellos no tuvieran que atender el tema, la tranza es que evitan discusiones en el pleno, por eso lo suben de manera espontánea”, expuso.

El legislador por Chihuahua indicó que PAN y Nueva Alianza se abstuvieron de asistir porque pedían que solo se atendiera el tema de salud y económico financiero y como no quisieron hablar de salud porque no hay tenido una estrategia para atender el coronavirus entonces no fueron ya que en el pleno son más de 500 diputados, más staff, entonces es foco de riesgo.

“Ellos saben que se van a ir en su mayoría y los pocos pluris que tienen los quieren dejar cuatro legislaturas y a los integrantes de la cámara no les conviene porque algunos partidos tienen mano de reelección, en Morena hay desertores de otros partidos que deseaban participar lo que los deja en una contienda interna de total desventaja, porque de pronto quieren copiar que en Estados Unidos mientras uno es congresista puede estar en campaña y disfrazar su trabajo, quieren estar posicionándose frente a medios y ahorrarse campaña sin topar en gastos porque disfrazan el trabajo”, concluyó.

