Deberíamos usar amuletos… pero vs Amlo: Maru

La alcaldesa Maru Capos, reprobó que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice bromas cuando el país enfrenta una pandemia.

“Esos mensajes más bien hablan de una persona que no tiene escrúpulos, ante un tema que es fundamental como la salud de los mexicanos se ríe todo el día y no toma las medidas necesarias no sé como podemos creerle al gobierno federal en cifras, y contexto de lo que está pasando en le país ya no en temas financieros, no, sino en el de salud ¿cómo podremos creer la realidad si se la pasa todo el día payaseando?, es una grave irresponsabilidad y ojalá ese amuleto y ese detente lo usemos pero para protegernos de él”, expuso la edil.

En el tema del virus, la presidenta de Chihuahua reiteró que ha tenido reuniones con el secretario de salud, y empresarios donde asegurarán medidas preventivas para no dejar de prestar un servicio pues hay ciudadanos que dependen de esos sueldos para vivir.

También los policías y bomberos ya están capacitados, y atenderán medidas sobre todo en zonas vulnerables de prevención.

Comentarios