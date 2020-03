Clubes deberán pagar a sus jugadores a pesar del parón

A pesar del parón por el brote de coronavirus COVID-19, los clubes de la Liga MX están obligados a seguir pagando el sueldo de sus futbolistas.

El brote de coronavirus COVID-19 ha provocado la suspensión de las actividades deportivas en México y en gran parte del mundo. Ricardo Galicia, presidente de la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México, señaló en entrevista para la cadena ESPN que los futbolistas de la Liga MX deberán seguir con sus respectivos sueldos a pesar de que se suspendió el Clausura 2020 hasta nuevo aviso.

“Si tienes un contrato laboral firmado, independientemente se preste o no el servicio por cuestiones de causa mayor, debe mantenerse y las empresas se deben hacer cargo del tema salarial. Los jugadores no tendrían ningún problema en el sentido jurídico. Si no se está llevando a cabo la liga, no deberían de dejar de percibir su pago”, expresó.

“Los jugadores son empleados, y también los clubes perciben desde el inicio de temporada los contratos por patrocinio y derechos de transmisión”, dijo.

Finalmente, el abogado Ricardo Galicia se refirió al tema de los contratos que expiran de cara al mercado de verano, es decir en junio; en algunos casos cambiará la fecha de vencimiento. Además, existiría la posibilidad de que el parón juegue en contra para algunos futbolistas, pues podrían quedarse sin sueldo si es que un club ya no desea sus servicios tras la fecha pactada en el contrato.

“Esto de que se vencen el 30 de junio es subjetivo, porque pueden haber otros contratos que terminen el 30 de mayo o al último juego de la temporada en curso y todo depende de la redacción de contrato. Si alguno firmó con fecha al 30 de junio y se tiene que postergar la liga, hay una laguna jurídica que deja desprotegidos al club y al propio jugador. Si alguno tiene un preacuerdo con otro equipo, puede decir que se irá a su nuevo club el 1 de de julio, o si un club no quiere a un jugador, pues el 1 de julio lo puede sacar y dejar sin salario los días que esté sin equipo”, sentenció.

