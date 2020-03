Comerciantes toman medidas de momento no hay perdidas: Canaco

El presidente de Canaco en Chihuahua, Edibray Gomez, informó que al estar Chihuahua en fase 1 de Covid-19, no hay reportado perdidas en negocios afiliados como restaurantes, spa, peluquerías, sin embargo en dado caso de disminuir las ventas los empresarios podrían tomar medidas como adelantar las vacaciones de sus empleados, pero nunca despedirlos pues están conscientes de la situación.

Aseguró que la Cámara envió un memorando en donde se establecen las medidas a seguir por ejemplo; restaurantes deben tener una distancia entre cada mesa de dos metros, empleados usan guantes, cubrebocas y alcohol en gel, además recomiendan el pago electrónico para evitar el efectivo pero también es recibido.

“Hemos tenido reuniones con el secretario de salud y municipio y en conjunto decidimos medidas precautorias al estar en fase 1 y aunque seguramente lleguemos a la dos, las medidas tomadas son para pedir eviten aglomeraciones en negocios, eviten saludar de mano y beso como estamos acostumbrados y lo principal si no debe salir de su casa no lo haga, si la empresa lo permite hacer trabajo desde casa mejor, no exponer adultos mayores”, dijo.

No exponerse, cuidar las defensas, en Canaco los afiliados todos usan guantes, cubrebocas y vacunados contra influenza. Spas, peluquerías, gimnasios, tienen las mismas medidas, el presidente está ya vacunado.

En cuanto los eventos programados que fueron pospuestos, no prevén perdidas por que se realizarán después. Los empleados contratados como banquetes, la cena del comercio sigue pospuesta, será la autoridad quien diga cuando podrán hacerlo. El mejor de mi ciudad podrían realizarlo en agosto, y expoventa Canaco en noviembre, esperemos que todo siga bien. A nivel nacional también han realizado recomendaciones pospuesto reuniones regionales. Reuniones con presidentes fueron canceladas en presencial será mediante plataformas digitales con 32 personas.

De memento operan con normalidad, no entrar en pánico, ir al supermercado una persona y no toda la familia y comprar exclusivamente lo necesario, porque si compramos mucho vamos a hacer desabasto y eso sí sería un caos.

Acudir a centros de trabajo si así lo solicita el empresario, si puede desde casa sin recorte de personal ni disminución de sueldos.

