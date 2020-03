No ceder ante presiones que buscan impedir un mejor transporte para Chihuahua: Rocío Reza

“Las autoridades no deben ceder ante las presiones y chantajes que buscan mantener en la irregularidad el servicio de transporte público, algunos concesionarios incumplieron los acuerdos que hicieron en el pasado y no terminan por brindar el trato que merecen los chihuahuenses. La firmeza que ha mostrado el gobernador Javier Corral para impulsar la nueva Ley de Transporte demuestra que para el gobierno los usuarios son primero, pero también da certeza a quienes cumplen con su obligación y brindan un buen servicio” dijo la presidenta del PAN en Chihuahua Rocío Reza Gallegos.

Lo anterior luego de los pronunciamientos de concesionarios inconformes con la nueva Ley de Transporte que actualmente es analizada en el Congreso Local.

La propuesta tiene puntos clave que vendrán a establecer un orden más claro en cuanto a la prestación del servicio, -de aprobarse- ahora las concesiones se entregarían con base en el desempeño previo, las fallas se deberán corregir para que sean los mejores los que presten el servicio.

La asignación de concesiones se hará por medio de licitación y habrá un límite de ellas por persona para evitar los monopolios; también se busca garantizar los estándares de seguridad y calidad necesarios para la prestación de un servicio tan importante.

Lo anterior implica el buen estado de las unidades, la atención y buen servicio de los choferes hacia el pasajero, el cumplimiento en tiempo y forma de las rutas, el cuidado del ambiente entre otros.

Además con la administración por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano se armonizarán las rutas con las necesidades que tiene la ciudad.

Rocío Reza Gallegos indicó que el hecho de no aplicar medidas para mejorar el servicio sería injusto para el usuario pero también para aquellos concesionarios que se han esforzado y han cumplido con sus obligaciones tal como lo marca la ley.

El Partido Acción Nacional reitera su compromiso por apoyar las políticas públicas en beneficio de toda la población y por buscar que a Chihuahua por fin se le haga justicia con un transporte digno para todos.

Comentarios