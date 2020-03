“Chinos cochinos que comen puras porquerías”: El Travieso Arce arremete en redes por coronavirus.

El boxeador Jorge “El Travieso” Arce compartió una reflexión sobre la situación ocasionada por el coronavirus, la cual fue calificada como xenofoba por usuarios de las redes sociales.

El pugilista mexicano aseguró que los chinos “cochinos que comen puras porquerías”, entre otros comentarios.

Asimismo, afirmó que “los chamacos todo el día cagando el paso sin escuela”.

Ya no se Que va Pasar?🤷‍♂️ Entre los Chinos cochinos que comen puras porquerías, el Dólar a 23 pesos; todo el País paralizado por el CoronaVirus, la gente bien paniquiada, los Chamacos todo el día cagando el palo sin Escuela, no hay a donde ir,🙉 me estoy volviendo loco en Casa🏠

“Ya no sé qué va a pasar. Entre los chinos cochinos que comen puras porquerías, el dólar a 23 pesos; todo el país paralizado por el coronavirus, la gente bien paniquiada, los chamacos todo el día cagando el paso sin escuela, no hay a dónde ir, me estoy volviendo loco en casa”, expresó.

Un cibernauta le dijo que podría ayudarle a su esposa a lavar los platos y “no seas huevón travieso”.

“Para eso tengo a la famosa Socorro que ella lo hace todo, mejor voy por una caguama, bien helada para mitigar el aburrimiento. Ánimo”.

