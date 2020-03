Sesionará Congreso del Estado de manera privada y suspenderá sesiones por prevención del coronavirus

El Presidente del Congreso del Estado, Dip. René Frías Bencomo informó que entre las medidas que se llevan a cabo en el Poder Legislativo para la prevención de coronavirus, se planteará que a partir de la próxima semana, las sesiones, mesas técnicas, reuniones de las diferentes comisiones e incluso todas las reuniones que con anticipación estaban programadas en las distintas salas del edificio, se lleven a cabo de manera privada o incluso se podría llegar a la suspensión de las mismas, ello con la finalidad de evitar la concentración masiva de personas.

De aprobarse, estas medida podrían llevarse a cabo a partir del 20 de marzo.

Frías Bencomo informó que a partir de la semana anterior se han implementado algunas medidas preventivas como es la instalación de depósitos con gel anti bacterial en todos los pisos de la torre legislativa, la celebración de pláticas entre el personal, la distribución de trípticos y colocación de lonas informativas con algunas medidas de prevención, así como difusión en las redes sociales.

Destacó la importancia de no generar psicosis entre la población pero sí ponderó la importancia de que todos los órdenes de gobierno y el sector privado intensifiquen medidas de prevención. Estamos en coordinación con el Ejecutivo y el Judicial para la implementación de acciones conjuntas, dijo.

Nuestra Entidad no tiene confirmado algún caso de coronavirus pero eventualmente habrá de llegar al generalizarse la pandemia, por ello la importancia de prevenir.

Para mayor información no dudes en llamar al 800-727-1077 o al 800-004-48-00 Atención las 24 horas.

