Piden empresarios no entrar en pánico y que fronteras sean revisadas pero abiertas

Luego de videos en redes sociales donde chihuahuenses compran con pánico gran número de papel higiénico y otros productos de limpieza, el presidente de Coparmex Federico Baeza Mares, desconoció el porqué solicitando a la población se mantengan informados y recuerden que en la Capital no se han registrado casos de Coronavirus.

El empresario indicó que algunos compañeros le manifestaron gran venta en tiendas de autoservicio sobre todo en productos de higiene, aerosoles, geles de alcohol, cubrebocas.

“No entendemos porqué compras de pánico en papel higiénico, lo vimos mucho ayer en tiendas locales, pero bueno hay que recordar que está pandemia no tiene registro de casos en el Estado, hay que guardar la calma y no entrar en casa pánico”, comentó.

Baeza Mares reiteró que de momento las empresas locales no han tenido que recurrir a parar sus labores, pero sí esperan y se tenga mayor control de entradas y salidas del país sin la necesidad de cerrar las fronteras como ya lo ha hecho Estados Unidos.

“Creemos que de momento no es para cerrar fronteras y la declaración del secretario de salud de recibir vuelos de Europa lo vemos bien, hay que seguir un protocolo más firme y evaluar a los pasajeros de otros países hay que cuidar que no entorpezca las operaciones pero las personas que muestren síntomas sean atendidos ya hay muchos casos en el mundo y aquí hay que estar en alerta pero sin cerrar frontera porque generaría caos y las empresas no soportarían un cierre que la sociedad no se alarme pero tome precauciones sin compras de pánico”.

Comentarios