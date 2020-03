Deportes en México continuarán con normalidad el fin de semana

Tanto la Liga MX, Liga MX Femenil, Ascenso, ONEFA y otros deportes como la Lucha Libre y la pretemporada del beisbol mexicano seguirán sin contratiempos.

Este fin de semana en muchas partes del mundo el deporte parará por completo debido a la pandemia del Coronavirus, sin embargo en México la agenda continúa en pie, debido a que las autoridades sanitarias no han activado la fase dos de contingencia, la cual evitaría que estos eventos sean suspendidos o bien realizados a puerta cerrada.

Liga MX celebrará la Jornada 10 del Clausura 2020

A pesar de que varias ligas del continente americano como la MLS, Colombia y Argentina han decido parar, la Liga MX se seguirá jugando por el momento, iniciando este viernes con los encuentros Morelia vs Querétaro y Tijuana vs Pachuca, mientras que el sábado se jugarán otros cuatro cotejos como lo son Atlético San Luis vs Puebla, Tigres vs FC juárez, León vs UNAM y Guadalajara vs Monterrey. Por su parte el domingo se disputarán el Toluca vs Atlas, Santos Laguna vs Necaxa y América vs Cruz Azul, en este último se espera una gran entrada con el Estadio Azteca como escenario.

Liga Femenil también se disputará sin contratiempos

Dentro de la Liga Femenil se disputarán nueve encuentros entre los que destacan el duelo entre Pumas y Cruz Azul, el cual por primera vez se disputará en en el Estadio Olímpico Universtario, en el cual se espera un lleno ya que es con entrada gratuita. el resto de la Jornada será: Querétaro vs Morelia, Guadalajara vs Toluca, Puebla vs León, Pachuca vs Tijuana, América vs Tigres, Atlético San Luis vs Necaxa, Monterrey vs Atlas y Santos Lagunda vs FC Juárez.

El Ascenso tiene programados seis partidos

En la división de plata del futbol mexicano las cosas continúan con normalidad, pues se disputará la Jornada 8 sin problemas, al menos por este fin de semana, en dicha liga están calendarizados los encuentros: Venados vs Cafetaleros, Correcaminos UAT vs Zacatepec, Dorados vs Tampico-Madero, Leones Negros vs Mineros, Cimarrones vs Celaya y el encuentro que se jugó este jueves entre Oaxaca y Atlante.

Rally de Guanajuato llegará al Bajío

Como cada año en marzo, el Rally de Guanajuato se llevará a cabo en las calles de dicha ciudad en el centro del país, donde se espera una gran asistencia turística para presenciar los eventos automovilísticos que tendrá como fechas del 12 al 15 de marzo.

La Lucha Libre tampoco se suspende en la CDMX e interior de la república

El deporte de las caídas tiene una amplia agenda no solo en la capital del país, sino también en otros estados, empezando por la Arena México, donde este viernes habrá función, así como el domingo en la Arena Coliseo, donde también habrá evento.

La Liga Mexicana de Beisbol continúa con su pretemporada

El beisbol mexicano está apunto de iniciar en su temporada primaveral, por ello los equipos de la LMB siguen con su preparación, ya que a pesar de la pandemia de Coronavirus los 16 equipos siguen con encuentros de pretemporada en distintas partes de la República Mexicana.

Futbol americano colegial tendrá actividad importante también

Por su parte el deporte de las tackleadas también tendrá actividad tanto en colegial como en profesional, por ejemplo en la ONEFA este fin de semana se llevará a cabo el encuentro entre Águilas Blancas y Pumas CU en el Casco de Santo Tomás, mientras que en la LFA parará actividades una semana y se reanurá el próximo 21 de marzo.

