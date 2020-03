Príncipe Harry hace varias confesiones a una falsa Greta Thundberg

Harry fue víctima de una broma de los comediantes rusos Vladimir Kuznetsov y Alexey Stolyarov, que se hicieron pasar por Thundberg.

Los comediantes rusos Vladimir Kuznetsov y Alexey Stolyarov tendieron una trampa al Príncipe Harry, y se hicieron pasar por Greta Thunberg y por su padre durante una conversación telefónica, según informó el diario The Sun.

Creyendo que hablaba con la activista de 17 años, el esposo de Meghan Markle se desahogó y contó que están “completamente separados de la mayoría de la familia” real británica. También habló abiertamente de Boris Johnson, Donald Trump, del Megxit, y del Príncipe Andrew, entre otros temas.

“Es complicado, pero comenzaremos una nueva vida. A veces la decisión correcta no es la más sencilla. Pero fue lo correcto para nuestra familia y para proteger a nuestro hijo” , dijo Harry cuando fue cuestionado sobre su decisión del “Megxit”.

Cuando le preguntaron por su tío, el Principe Andrew y su relación con Jeffrey Epstein, que se suicidó en la cárcel tras ser acusado de tráfico de menores, dijo: “Tengo muy poco que decir al respecto. Pero lo que sea que haya hecho o no, está completamente separado de mí y de mi esposa.”.

Harry también habló de los “enfermos” líderes mundiales como Donald Trump, que “tiene las manos manchadas de sangre” debido a su falta de compromiso con el cambio climático.

Y sobre el hecho de ya no tener los beneficios que tendría siend parte de la familia real, Harry explicó a la falsa Greta: “Oh, no, creo que es mucho mejor. Olvidas que estuve en el ejército durante diez años, así que soy más normal de lo que mi familia querría creer. Desde luego, estar en una posición diferente ahora nos da la posibilidad de decir cosas y hacer cosas que antes no podíamos hacer”.

El Príncipe también negó que la Reina Elizabeth II les haya retirado a él o Meghan algún título nobiliario: “No, no nos han retirado nada. No creas todo lo que lees”.

Harry aun no se manifiesta oficialmente sobre la broma a la que fue objeto, y que se ha viralizado a través de las redes sociales.

La Botana

Comentarios