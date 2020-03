Conservadores quisieran que todos nos contagiáramos de coronavirus: AMLO

El presidente dijo que sus adversarios dirán que no se hace nada desde el Gobierno ante el brote del virus en el país y que era ‘lamentable’ que ellos quisieran que los mexicanos se infecten.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este miércoles que su Gobierno actúa de manera responsable ante el brote del COVID-19 y calificó como “lamentable” que los conservadores quisieran que los mexicanos se infecten.

“Estamos actuando profesionalmente porque también, imagínense, los conservadores me echarían la culpa también a mí del coronavirus”, declaró en su conferencia de prensa matutina.

Agregó que por eso había decidido que su Gobierno brindara información diaria con respecto al brote del virus.

“Porque conozco a mis adversarios. Ya sabía yo, van a empezar a decir que no hay información, que no se está haciendo nada, que se está menospreciando el problema, porque es hasta lamentable que quieran que nos infectemos. Yo estoy deseando que eso no pase, pero los conservadores quisieran, para echarnos la culpa de todo”, apuntó.

También señaló respecto al virus que es importane no bajar la guardia y que en México se tiene a los mejores expertos médicos y científicos atendiendo el tema para evitar contagios.

