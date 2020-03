AMLO considera como exceso las críticas de panistas hacia él

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó al PAN que lo culpen de todas las situaciones negativas que se han dado en los últimos días, lo cual consideró es un exceso de su parte, durante la conferencia de prensa matutina realizada hoy en Palacio Nacional.

“Se depreció el peso el lunes, la culpa, dicen los del PAN, es de Andrés Manuel. Se pasan, o sea, yo sé que no me ven con buenos ojos, pero es un exceso eso. No es serio”.

El morenista achacó que también lo quieran vincular con el supuesto espionaje que hubo en las oficinas del blanquiazul en el Senado, luego de que el jueves pasado se descubrieron micrófonos escondidos en los techos.

“‘No, no, no. Se cayeron los precios del petróleo, el Presidente; se depreció el peso, el Presidente; nos peleamos nosotros, el Presidente; se encontraron micrófonos en el Senado, el Presidente nos está espiando’”.

El mandatario resaltó que incluso esas cámaras están instaladas desde que se estrenó la nueva sede de la Cámara alta.

“Esos micrófonos los instalaron hace como 10 años cuando se inauguró el edificio del Senado, era presidente en el Senado Manlio Fabio Beltrones y el segundo, que fue el que hizo la contratación, era del PAN, un senador, Gómez Morfín, desde entonces; pero además está en actas; y de repente que aparece el micrófono, el presidente. ¿Yo qué voy a estar…?… ¿Y a qué hora? O sea”.

Incluso no dudó en que pronto los panistas también le echen la culpa del coronavirus.

