Propone Ana Estrada cárcel para autoridades omisas en feminicidio

La diputada de Morena, Ana Carmen Estrada García, presentó en el pleno la “Iniciativa Abril”, que tiene como objeto modificar los artículos 288 y 293 del código penal, con la finalidad de dar cárcel a funcionarios que sean omisos en denuncias de feminicidio y tentativa de feminicidio.

La Iniciativa tiene como antecedente el caso de Abril Cecilia Pérez Sagaón, asesinada el 25 de noviembre 2019, presuntamente por su ex esposo. Previo a su asesinato el 4 de enero de 2019, su aún esposo la golpeó en la cabeza con un bate mientras dormía, por lo que ésta decidió denunciarlo ante las autoridades por intento de asesinato.

Aunque el esposo de Abril Pérez Sagaón fue aprehendido, el juez que llevaba su caso cambió el delito de tentativa de feminicidio a violencia familiar, por lo que Juan Carlos, expareja de la víctima, salió libre a principios de noviembre. Posterior a ello Abril denunció a las autoridades de la CDMX temer pos su vida y aun así no se le otorgaron medidas cautelares para su protección, es decir, la autoridad se convirtió en cómplice.

La iniciativa ciudadana pretende obligar a las autoridades a brindar las medidas de protección a las víctimas aun cuando no sean solicitadas y evitar más casos como el de Abril.

Entre las sanciones que promueve esta ley destaca la prisión a servidores públicos que se desempeñan en el ámbito de la procuración y de la administración de justicia. Esto es:

1. Prisión (2-8 años) a los servidores públicos (Ministerio Público) que se abstengan de imponer medidas de protección a favor de la víctima o testigo.

2. Prisión (2-8 años) a los servidores públicos (Jueces) que se abstengan de imponer medidas cautelares en contra del imputado que garanticen la protección de la víctima o testigos.

La iniciativa es resultado del trabajo legislativo de Movimiento de Unidad, Justicia y Respeto, una Asociación Civil de la Ciudad de México, cuya representante, Ivonne Canseco, acompañó la rueda de prensa en el H Congreso del Estado de Chihuahua.

“Todos ponen la vista en el agresor pero no se habla de la omisión de las autoridades y eso hace que las víctimas pierdan la confianza no sólo en los ministerios públicos si no en las fiscalías especializadas de la mujer” señaló durante la rueda de prensa la legisladora.

