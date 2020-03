Miguel Herrera califica a Concachampions como mediocre

En la antesala del partido de la Concachampions ante el Atlanta United, Miguel Herrera reconoció que le llamaron la atención por los comentarios arbitrales que hizo durante la serie ante el Comunicaciones de Guatemala. Sin embargo, poco le importó, pues criticó con fuerza a los dirigentes de la Concacaf, por no darle importancia al torneo.

Yo creo que la gente de pantalón largo no está metida. No es que el torneo no funcione como tal, lo que pasa es que ellos no le están dando la seriedad que nosotros le estamos dando. La Concacaf nos hizo abandonar la Libertadores para estar de lleno en la Concacaf, y para ser un torneo serio debería tener VAR”.