Barry Bonds dice que siente que MLB le ha dado una ‘sentencia de muerte’

Barry Bonds dice que las Grandes Ligas de Béisbol le han dado una “sentencia de muerte”, diciéndole al The Athletic que se siente exiliado por el deporte desde que se retiró en 2007.

Los comentarios de Bonds, publicados el domingo, fueron parte de una amplia entrevista con The Athletic, que originalmente tenía la intención de discutir las tendencias modernas de bateo con el rey del jonrón.

Pero Bonds, cuyos logros profesionales se han visto empañados por las acusaciones de uso de esteroides, también habló sobre su complicado legado.

La exestrella de los San Francisco Giants le dijo a The Athletic que su corazón ha sido “realmente roto” por la MLB, que según él esencialmente lo ha desterrado.

“Una sentencia de muerte. Eso es lo que me han dado”, dijo Bonds.

The Athletic publicó los comentarios de Bonds menos de dos meses después de que el siete veces MVP recibió solo el 60.7% de los votos para el Salón de la Fama. Él necesita estar en el 75% de las papeletas para ser consagrado en Cooperstown.

“Si no me quieren, simplemente digan que no me quieren y terminen”, dijo. “Solo terminen con eso”.

El último año de Bonds en la boleta del Salón de la Fama es 2022, lo que significa que tiene dos oportunidades más para ser votado.

Bonds, de 55 años, ha estado trabajando como instructor invitado esta primavera con los Giants, pero su papel posterior a la jubilación en el deporte se ha limitado a un año como entrenador de bateo de los Marlins en 2016.

El toletero también dijo que se siente “como un fantasma”.

“Un fantasma en una gran casa vacía, simplemente dando vueltas”, comentó.

Él terminó su carrera de 22 años con 762 jonrones, la mayor cantidad de todos los tiempos. También estableció el récord para una temporada en jonrones en 2001, cuando conectó 73.

Bonds nunca admitió públicamente que usaba esteroides, aunque, según los informes, le dijo a un gran jurado que usó una sustancia que, según los fiscales, contiene esteroides.

“Sé lo que hice allá afuera”, apuntó Bonds a The Athletic, refiriéndose a su carrera como jugador. “Sé lo que logré entre esas líneas. Es afuera de esas líneas que habría hecho algunas cosas diferentes”.

En julio de 2015, Bonds comentó que tuvo un gran alivio cuando los fiscales federales retiraron lo que quedaba del caso penal en su contra después de un enjuiciamiento de esteroides de casi una década.

