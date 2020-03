Las protestas y las denuncias de mujeres crecen, pero también la virulencia del machismo, alertan

Por Sugeyry Romina Gándara

A la par que se incrementan de las denuncias y protestas en las calles por la violencia contra la mujer, también se registran más agresiones machistas violentas en un intento de acallar los reclamos.

Las denuncias al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer crecieron 52.50 por ciento en enero pasado, si se comparan con el mismo mes del año anterior, pues pasaron de 12 mil 579 en 2019 , a 19 mil 183 en el primer mes de 2020, de acuerdo a cifras oficiales.

Las entidades con el mayor número de denuncias de actos violentos contra mujeres son: el Estado de México, que reporta 3 mil 543 llamadas de emergencia; Chihuahua, 3 mil 108; Ciudad de México, 2 mil 447; Jalisco , 1 mil 170 y Puebla con 920 reportes.

Activistas y expertas en el tema aclaran que el incremento en las cifras de denuncias son por diversos factores, pero no descartan que pudieran tener relación a la ola de manifestaciones registradas desde el año pasado frente al hartazgo por la crisis de feminicidios y la violencia de género.

El 2019 anterior se caracterizó por movilizaciones de mujeres en todo el país, algunos lo catalogaron como “un año de revolución feminista”. Las protestas comenzaron a intensificarse desde agosto, con la manifestación provocada a raíz que medios de comunicación dieron a conocer que policías de la Ciudad de México habrían violado a una menor de edad en la Alcaldía Azcapotzalco y filtraron sus datos personales. En las protestas de ese mes, mujeres arrojaron diamantina rosa a la cara del entonces Secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Jesús Orta, y otras rompieron la puerta de la Procuraduría General de Justicia local e intervinieron monumentos, acciones que fueron criticadas en redes sociales. Desde entonces, la denuncia feminista y el reproche por la violencia contra la mujer se ha mantenido en la mira.

Elena Contreras, integrante de Las Aquelarre, colectivo feminista que estuvo involucrado en la petición y trabajo de la Alerta de Género en la Ciudad de México, expuso que hay un impacto real en las cifras de violencia contra las mujeres por las medidas y acciones que se tomaron por parte de Gobierno capitalino desde el año pasado.

“Cuando estuvimos haciendo la solicitud de la Alerta de Género se empezaron a tomar medidas, y ese impacto que fue a partir de octubre; nosotros decíamos que eso que tenía que reflejarse en un incremento en las denuncias”, dijo la activista en entrevista con SinEmbargo. También agregó que actualmente hay un grupo de abogadas que de manera permanente dan asesoría y acompañamiento a víctimas, entonces “por supuesto debe de haber un impacto en los números”.

Elena Azaola Garrido, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), consideró que hay que tomar en cuenta que los reportes al 911 pueden haber aumentado, sí por violencia, pero también porque el 911 es un número relativamente reciente, “puede ser que apenas se difunde y por eso se incrementa los reportes”.

La experta comentó que si bien, para analizar el aumento de denuncias hay varios aspectos a cotejar, sí coincidió en que podría haber una relación con las protestas: “yo creo que sí, que indudablemente todo este hablar del tema y todas estas protestas ciertamente han colocado este tema en un primer orden y debate público y hay más conciencia. Sí creo que las protestas han contribuido a que haya más atención sobre el tema, y a que se denuncie más”.

VIRULENCIA MACHISTA TAMBIÉN CRECE

Las especialistas destacaron que, frente a la denuncia, los ataques violentos también crecen.

La antropóloga Elena Azaola expresó que las protestas feministas pueden exacerbar el machismo existente en algunos hombres. “Hay una buena cantidad de población donde sigue prevaleciendo la cultura machista, y es verdad que esos hombres pueden agredir más a las mujeres”.

Elena Contreras explicó que esta virulencia se presenta por el temor de algunos hombres, machistas, a perder sus privilegios.

“También hay un ejercicio reaccionario [contra las mujeres] más fuerte, que tiene que ver con un imaginario social de un temor a lo que está sucediendo con las feministas, donde ellos no aceptan de ‘cómo es posible que las mujeres se están organizando y saliendo ‘”, expresó Contreras.

Feministas y mujeres que protestan han sido el blanco de múltiples ataques en redes sociales y en el ciberespacio, mismos que también se intensificaron desde el año pasado.

Además, luego de la convocatoria al Paro Nacional de #UnDíaSinNosotras, también han repuntado las amenazas y los mensajes de odio. En días pasados, en algunos perfiles de Facebook, empezaron a difundirse mensajes de hombres que aseguran que irán a atacar con ácido a las mujeres que protesten el domingo 8 de marzo.

Las especialistas consideran que las amenazas no serán motivo para desanimar el movimiento feminista. “hay que seguir visibilizando. No es que bajar las protestas para que los hombres digan… eso sería una línea muy tradicional del ‘mejor calladitas se ven más bonita’, ¡No, No!. Yo creo que han hecho bien las mujeres que han salido a la calle y han llamado la atención”, dijo Elena Azaola.

Lo que se requiere para abatir la problemática, añadió la antropóloga, es disminuir la impunidad y elaborar programas y políticas públicas positivas para remediar el problema, pero aclaró que dichas acciones para erradicar la violencia de género deben de ponerse en marcha, “no sólo tratarlo con “buenas intenciones”.

La violencia de género es uno de los reclamos constantes en México. Foto Mireya Novo, Cuartoscuro

UNA MUJER ES SECUESTRADA CADA DÍA, Y 10 SON ASESINADAS

Al menos 319 mujeres fueron asesinadas tan sólo en el mes de enero del presente año, 7.40 por ciento más con respecto al mismo mes del año pasado, enero de 2019, de acuerdo a cifras oficiales. Del total de asesinatos, sólo 72 fueron clasificados como feminicidios.

Los estados con el mayor número de víctimas son: Guanajuato con 53 casos, de los cuales, solo 4 son clasificados como feminicidios; Estado de México con 26, de los cuales 5 son feminicidios; Jalisco 22, de los cuales, dos son feminicidios; Oaxaca 22, dos feminicidios; Michoacán 19, ninguno es investigado como feminicidio; Chihuahua 15, uno es investigado como feminicidio; Baja California 14, uno investigado como feminicidio; Puebla 13, siete como feminicidio; Guerrero 13, ninguno investigado como feminicidio; Sonora 11, de los cuales 2 son feminicidios; Tamaulipas 11, cuatro como feminicidios; Nuevo León 10, de los cuales, 8 feminicidios; y Sinaloa 8, de los cuales 6 feminicidios.

De los casos reconocidos por las autoridades como asesinatos por razón de género, al menos 14 víctimas eran mujeres menor de edad: tres en Chiapas; dos en Puebla; dos en Ciudad de México; Durango, Sonora, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila y Tabasco, uno en cada entidad federativa.

Durante el primer mes del año se abrieron al menos 37 carpetas de investigación por secuestro de mujeres; de estas, 10 ocurrieron en Estado de México, cinco en Morelos, cuatro en Veracruz, y en Ciudad de México; Tabasco y Zacatecas, se reportaron tres secuestros en cada entidad; en Aguascalientes y Michoacán, dos en cada uno; y uno en Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí.

Además, se abrieron al menos 25 carpetas de investigación por el delito de trata de mujeres, sin especificar el tipo o motivos de trata; de las cuales, cinco son de la Ciudad de México, cuatro Estado de México; en Guerrero y Quintana Roo, tres casos cada uno; Chiapas, Hidalgo y Nuevo León, dos casos cada uno; y en Michoacán, Morelos, Puebla y Yucatán, un caso cada entidad.

En el mismo periodo, al menos 4 mil 588 mujeres fueron lesionadas de manera dolosa. Las entidades donde se registró el mayor número de lesiones son Estado de México con al menos 1 mil 97 carpetas abiertas por estos ataques; 434 en Guanajuato; 345 en Jalisco y 311 en Michoacán.

Sólo en enero se registraron al menos 19 mil 183 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra la mujer, es decir un 52.50 por ciento más, que el número de incidentes registrados en el mismo mes, pero del año anterior. En relación a delitos sexuales, el primer mes registra al menos 387 denuncias telefónicas por abuso sexual; 535 por hostigamiento sexual y 269 por violación.

protesta-de-mujeres-afuera-de-Palacio-Nacional

Mujeres que protestaron a las afueras del Palacio Nacional en contra de la ola de feminicidios en el país. Fotos: Romina Gándara, SinEmbargo.

CIFRAS DE 2019

Durante 2019, a nivel nacional, se registraron al menos 197 mil 693 llamadas de emergencia al 911 que reportaban algún caso o incidente de violencia contra la mujer. Ello significa un alza de 14.79 por ciento en comparación con el 2018, que registró 172 mil 210 reportes de violencia contra la mujer.

En el Estado de México, en todo el 2019, se registraron al menos 41 mil 315 llamadas que reportaban violencia contra la mujer; en Jalisco, 15 mil 160; Ciudad de México, 13 mil 813; Puebla, 13 mil 291; Chihuahua, 10 mil 163 e Hidalgo, 9 mil 205.

Hidalgo es el Estado con la tasa más alta de reportes de violencia contra la mujer con 583.9 por cada cien mil habitantes mujeres, seguido por Coahuila (559.2), Morelos (535.8), Chihuahua (535.4) y Querétaro (480.2).

El número de víctimas de feminicidio, oficialmente reconocidas por las autoridades como asesinatos por razón de género, subió 10.30 por ciento durante el 2019, con un total de 1 mil 6 víctimas en comparación al año 2018, donde hubo 912.

Los feminicidios crecieron en el 43.75 por ciento del territorio nacional, en tanto que en el 15.62 por ciento del país se mantuvo el mismo número de víctimas en 2019 y 2018.

En Yucatán el alza se dispara hasta un 200 por ciento, pues esta entidad que no tenía ningún caso registrado, se reportaron al menos 2 víctimas en 2019, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).

En Durango subió un 175 por ciento, al pasar de 4 casos en 2018 a 11 en 2019; en Quintana Roo creció 125 por ciento con 18 víctimas, sobre las 8 que reportó en 2018; Coahuila subió 116.66 por ciento con 26 víctimas, frente a las 12 del año que le antecedió; Puebla subió 87.50 por ciento con 60 víctimas, en comparación a 32 registradas en 2018; Jalisco aumentó 75 por ciento, al pasar de 32 víctimas en 2018 a 56 en 2019.

En la Ciudad de México subió 58.13 por ciento al reportar 68 víctimas, frente 43 de 2018. El Estado de México pasó de 117 víctimas en 2018 a 125 en 2019, lo que representa un alza de 6.83 por ciento.

El incremento de feminicidios se presentó en 14 de los 32 estados; en tanto que, en cinco entidades, –Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala– la cifra de 2019 se mantiene exactamente igual que a la del año anterior.

Morelos se colocó como la entidad con la tasa más alta de feminicidios durante el 2019, al registrar 3.74 casos por cada cien mil mujeres; le siguen Veracruz con una tasa de 3.60, y Colima, que en años pasados se ubicaba en primer lugar, ahora posiciona en el tercero con una tasa de 2.83 casos por cada cien mil mujeres.

En tanto que 13 estados (40 por ciento del territorio) reportaron una baja en los números de feminicidios oficiales. Llama la atención que entre estos estados se encuentran entidades con altos índices de violencia como Guanajuato, donde las autoridades reportan una disminución de feminicidios en 14.28 por ciento; Baja California, que reporta 24 feminicidios, cuatro menos que en 2018, lo que da un descenso también del 14.28 por ciento.

Chihuahua registra 31 feminicidios, frente a 45 de 2018, lo que representa una disminución del 31.11 por ciento; Guerrero con 16 casos en 2019, en comparación con los 35 de 2018, representa una baja de 54.28 por ciento. Sinaloa también descendió de 20.40 por ciento, con 39 casos el año pasado, frente a los 49 registrados en 2018.

