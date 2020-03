La historia detrás del joven llamado Cero Cero Tres Miller

Un joven se hizo famoso en redes sociales tras darse a conocer su peculiar nombre Cero Cero Tres Miller Santos Chable, un chico yucateco de 25 años quien tiene uno de los nombres más raros de México.

Santos Chable se dio a conocer luego de ganar un concurso en una pizzería local. De niño lo llamaban de otra manera, sin embargo, tiempo después se enteró de su verdadero nombre.

“A los 14 o 15 años me di cuenta que así me llamaba, porque de pequeño no sabía mi nombre completo, me decían sólo Miller, hasta que mi padre me comentó lo siguiente, sabes qué hijo te tienes que responsabilizar de tus documentaciones y al momento de escudriñar mis documentaciones mi acta de nacimiento, mi CURP, entre otros, me fui dando cuenta que estaban esos 003 en número”, detalló su historia en una publicación.

