Retirar el fuero a Ramírez evitará la persecución política: diputados de Morena

En congruencia con las reformas presentadas por los legisladores federales de Morena que implican retirar el fuero a legisladores de todos los niveles, así como al propio Presidente de la República, la Fracción Parlamentaria de Morena emitió el voto a favor de retirar el fuero al magistrado Jorge Ramírez Alvidrez.

“Los legisladores de Morena, no podemos ni debemos tolerar ningún acto de corrupción, por eso desde esta tribuna, ratificamos nuestra lucha contra la corrupción que tanto le ha costado a México, “las escaleras se barren de arriba para abajo” y para conocer los actos de corrupción que se cometieron en el duartismo es necesario comenzar las investigaciones desde los altos mandos a fin de darle legitimidad y garantía al ciudadano de que la justicia no respeta las élites”.

En ese sentido, consideramos que el desafuero evitará la persecución política, debido a que el magistrado hará una defensa desde la voz de un ciudadano y no la de un funcionario público, se trata entonces contrario a lo que muchas piensan de despolitizar el tema otorgándolo al ciudadano su derecho a defenderse ante la justicia y además conservar su derecho de presunción de inocencia.

No somos ni seremos los legisladores de Morena a quienes corresponda determinar la inocencia del magistrado Alvídrez, nuestro voto sólo representa el compromiso de Morena con la lucha anticorrupción.

Retirarle el fuero a un magistrado no significa que exista una sentencia condenatoria o que se le atribuya alguna responsabilidad, únicamente es un requisito para que el Ministerio Público pueda continuar con el proceso de investigación que se sigue en su contra.

Respecto a la intromisión de poderes que pudiera haber y los errores de procedimiento, la Fracción Parlamentaria de Morena, considera que la lucha anticorrupción no debe respetar poderes, colores ni banderas, si Justicia para Chihuahua, implica la realización de justicia, Morena sume los costos políticos que ello implica.

“Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, ese ha sido el proceder de nuestra bancada en este congreso por tal motivo no podemos dejar pasar de largo las irregularidades en el actual proceso que se realiza en el Poder Legislativo en contra de Jorge Ramírez Alvídrez; por tal motivo destacamos que Morena no tiene representación en dicha comisión, por tanto no somos responsables del dictamen leído con anterioridad y en caso de que el proceder implique una demanda fue cometido por las personas que participaron en dicha comisión.

La Fracción Parlamentaria de Morena es consciente de las consecuencias jurídicas que pudiera traer la aprobación de un dictamen cuestionado desde una mesa directiva cuestionada de origen por la violación sistemática de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y que en su momento señalamos a fin de transparentar el proceso

