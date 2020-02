¿Cuál es la mejor ciudad para vivir en México?

2020 es un año que inspira a moverse. Cambiar de ciudad para encontrar una nueva vida es una opción que ayuda a mejorar en todos los aspectos. Sin embargo, las urbes más grandes o comunes del país no son, precisamente, las más aptas para comenzar un nuevo ciclo. La percepción de los mexicanos respecto a las mejores zonas conurbadas del territorio ha cambiado, y se enfoca en lugares que, probablemente, nunca habríamos creído.

Según Consulta Mitofsky, Querétaro se posicionó como el mejor lugar ideal para vivir con 17.1 puntos superando a otras entidades como Guanajuato, Yucatán, Jalisco y Durango, quienes quedaron en segundo, tercero, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

¿Qué se evaluó?

La encuestadora tomó en consideración algunos puntos relevantes como el ambiente para descansar, la oferta turística natural y hechos históricos alrededor de los lugares. También hay otros factores como la oferta laboral y la oportunidad de inversión; sin olvidar sitios para comer, la gastronomía y lugares de esparcimiento.

Querétaro fue el ganador de todos los detalles en conjunto, aunque individualmente, los demás estados tuvieron buenos números dependiendo la categoría. Por ejemplo, Nuevo León resultó ser el mejor en cuanto a oportunidades laborales y Guanajuato ofrece grandes y pequeñas compañías para invertir en ellas. Por otro lado, Michoacán y Chiapas son los mejores para comer y fomentar la cultura.

A nivel mundial, México no es, precisamente, uno de los mejores lugares para habitar. Según la última reunión del Foro Económico Mundial, el país se encuentra en la parte baja de la tabla general de ingresos per cápita; no obstante, tiene posibilidades de aumentar los ingresos anuales este 2020, incluso más que China.

Por lo que la esperanza y confianza depositada en Querétaro es una forma de alentar a los inversionistas a conocer México y generar más ingresos de los esperados.

