Inconstitucionalidad por DAP es un golpe duro a las finanzas: Corral

Luego de la incostitucionalidad por parte de 65 municipios de Chihuahua y uno de Nayarit y otro más de Tamaulipas, el gobernador Javier Corral Jurado consideró es un golpe duro para las finanzas locales, por lo que buscará un diálogo con el Consejero Jurídico de la Federación.

“El DAP e Impuesto universitario, son ingresos importantes para los municipios, por lo que no estoy de acuerdo con la federación con la supuesta acción de inconstitucionalidad parece que solo buscan vulnerar las finanzas del estado”, comentó.

Agregó que es con el DAP como los municipios compensan el pago de alumbrado público a la CFE, es un balance entre lo que se gasta de luz y se paga, por lo que reiteró la acción legal es un mensaje raro de la federación.

“Desconocemos su verdadera motivación, pero no habla de un federalismo, al contrario es una acción legal rara y yo lo platicare con el Consejero Jurídico del gobierno de Andrés Manuel. Si no nos dan, que no nos quiten”, concluyó.

