Investigación contra Lozoya, no ha alcanzado a Peña Nieto: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, aclaró que hasta el momento la investigación por el desfalco a Petróleos Mexicanos (Pemex), sólo ha alcanzado a su ex director, Emilio Lozoya y a sus cercanos, por lo que el ex Presidente Enrique Peña Nieto no está siendo investigado.

“Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la instrucción que yo tengo del Presidente López Obrador es muy clara, no vamos a solapar ni a proteger a nadie; sin embargo hasta este momento la investigación ha llevado al señor Lozoya y a sus cercanos”, aclaró el titular de la UIF.

Lo anterior, fue señalado luego de participar en la mesa de trabajo para revisar el dictamen para la regulación de outsourcing en el Senado de la República.

En ese contexto, advirtió que la autoridad no está pensando afectar el outsourcing legal, “lo que estamos pensando es que se generen condiciones para poder atacar los efectos negativos del outsourcing ilegal, como puede ser trabajo, como puede ser defraudación fiscal”.

Explicó que existen tres conductas que se relacionan con esta forma de contratación: la generación de empresas fachada, la facturación simulada, y el outsourcing ilegal.

