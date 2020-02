Liga MX se jugaría sin descenso en los próximos cinco años

El formato de la división de plata cambiaría a partir de la próxima temporada y con ello, las franquicias del Ascenso no podrían llegar al máximo circuito.

El Ascenso MX nuevamente sufriría cambios. La división de plata del fútbol mexicano vio reducida la cantidad de equipos para el presente torneo y parece que otra vez sufrirá cambios estructurales. El plan en cuestión es de cinco años, con ello el descenso en la Liga MX desaparecería por el mismo número de temporadas y por ende ningún equipo del Ascenso podría llegar a Primera División.

Según publicó el Diario Récord, la iniciativa tiene dos puntos clave. El primero antes mencionado, es eliminar el descenso en la Primera División para que los equipos del máximo circuito no se distraigan con los problemas del cociente y se concentren en pelear por el título.

Segundo, eliminar el ascenso en la división de plata para que las escuadras fogueen a sus talentos, mejoren sus finanzas y después de los cinco años, llegar a primera en una mejor situación en todos los sentidos.

Las reglas en el Ascenso MX en cuestión de plantillas cambiarían y serían las siguientes: Sólo cinco jugadores sin límite de edad (tres en cancha) y tres extranjeros (uno en cancha). Según el mismo diario, la propuesta es casi un hecho y se aprobaría en la próxima Asamblea de Dueños. Además algunos clubes de la Liga MX buscarían hacer alianzas con los del Ascenso para foguear a sus futbolistas.

Opiniones divididas

La propuesta habría generado diferentes cuestiones entre los 12 equipos que conforman el Ascenso MX. Tres equipos han dado el visto bueno completamente, Tampico (Santos, Atlas), Zacatecas (León y Pachuca) y Dorados (Xolos, Querétaro) no podrían ascender debido a que no puede haber tres equipos del mismo dueño en la Liga MX, por lo que están de acuerdo.

Mérida, Cimarrones y Atlante también estarían conformes con dicha propuesta. Los cinco años les darían tranquilidad para armar una buena plantilla, sanar las finanzas y consolidar un proyecto con aspiraciones.

Celaya, Zacatepec y Oaxaca estarían en un punto medio debido a que tienen apoyo gubernamental. Las tres escuadras trabajarían a marchas forzadas para conseguir el ascenso este mismo torneo y no tirar la inversión otras cinco temporadas.

Por último, los equipos que no quieren esa propuesta son Cafetaleros, Correcaminos y Leones Negros. Los tres clubes no mantienen una gran relación con la Federación Mexicana de Fútbol debido a que la misma FMF no los considera mucho debido a sus adeudos.

