Chela Lora, impotente por la indiferencia ante feminicidios

La cantante y corista de El Tri, Chela lora, expresó su impotencia debido a la ola de feminicidios que ocurren en el país y considera que las acciones de las autoridades han sido nulas.

“Es muy lamentable el desgarrante dolor de los padres al perder a una hija y destrozar familias quedando niños huérfanos por la pérdida de sus madres”, dijo a Notimex.

Lo que más le da impotencia es la indiferencia y la nula respuesta de las autoridades, igual que a muchas mujeres que salen a la calle enojadas, pero considera que aun así lo que hacen es poco porque no son escuchadas. Además de preguntarse a diario por qué el odio de los hombres, intenta dar el mensaje en los conciertos de El Tri con la canción Otra muerta más.

“No se ve la forma o cuando vaya a cambiar la situación si las leyes no cambian, es lo que yo pido. Para empezar, deberían de retirar el beneficio de la libertad inmediata a estos desgraciados que están matando a nuestras mujeres, a nuestras niñas. Los criminales no van a parar hasta que no haya este cambio, se necesitan verdaderas acciones”.

La también esposa de Alex Lora aseguró que no tiene calificativos para explicar lo que siente ante las acciones inhumanas, pero que el miedo es innegable por el sadismo de los crímenes.

“Está en manos de las autoridades y yo sé que no pueden ponerle una niñera a cada mujer de este país o del mundo, pero sí hacer algo. Diario estamos pensando ‘a ver mañana qué crimen y con qué creatividad’, cada vez es más fuerte”.

