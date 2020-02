NBA Power Rankings Semana 18: Historias para la segunda mitad de temporada

El fin de semana del All-Star 2020 de la NBA ya es historia y la segunda mitad de la temporada está a punto de comenzar. Los equipos con los dos mejores récords, Bucks y Lakers fueron representados por los capitanes All-Star LeBron James y Giannis Antetokounmpo. De los equipos sin un representante en Chicago, algunos aprovecharon el muy necesario tiempo de inactividad para recuperarse de lesiones persistentes. Otros, como el Miami Heat, demostraron la amenaza que será su núcleo joven en el futuro inmediato. Aquí les contamos lo que se puede esperar de cada equipo para los últimos dos meses de la temporada regular.

Tim MacMahon, Andre’ Snellings, Royce Young, Bobby Marks y Marc J. Spears de The Undefeated contribuyeron a la elaboración de este ranking.

1. Milwaukee Bucks

Récord: 46-8

Semana previa: 1

La misión principal de los Bucks para lo que resta del torneo es terminar la temporada sanos y jugando bien. Todavía tienen una oportunidad legítima de 70 victorias, pero tras la experiencia de haber perdido las Finales de la Conferencia Este la temporada pasada y con una ventaja de 6 juegos y medio para asegurarse la localía en los playoffs, Milwaukee mirará hacia la postemporada enfocados en ganar el título.

Esta semana: @DET, PHI

2. Los Angeles Lakers

Récord: 41-12

Semana previa: 2

Los Lakers entran a la segunda mitad de la temporada con una ventaja de cuatro juegos sobre los Nuggets que están en el segundo lugar. Asegurarse la mejor marca del Oeste sería muy valioso para LeBron James y los Lakers. Pero hay que tener en cuenta que los Clippers puede que terminen en cuarto lugar, lo que significaría una potencial semifinal de Conferencia entre los dos equipos de Los Angeles.

Esta semana: MEM, BOS

3. Toronto Raptors

Récord: 40-15

Semana previa: 3

La racha ganadora de 15 juegos de Toronto llegó a su fin ante Brooklyn, pero aun así ocupan el segundo lugar del Este. Si bien es poco probable que puedan alcanzar a Bucks, los Raptors están solo a tres juegos de los Lakers (41-12) en la columna de derrotas por el segundo mejor récord en la NBA. Con un porcentaje de victorias de .727, vienen con mejor ritmo que el que traían la temporada pasada cuando terminaron ganando el título.

Esta semana: PHX, IND

Lleva ESPN a todos lados

Si quieres recibir la mejor información del mundo deportivo, descarga la App ahora.

espn.com/app »

4. Denver Nuggets

Récord: 38-17

Semana previa: 4

Esta temporada en el Oeste es diferente a las temporadas pasadas, cuando asegurarse de no caer en el cuadro del mejor récord era una prioridad. Esta vez no se puede evitar tanto a los Lakers como a los Clippers en la segunda ronda, a menos que jueguen entre ellos, por lo que el enfoque del entrenador en jefe Mike Malone es bastante simple: pasar las próximas seis semanas buscando a los ocho o nueve jugadores en los que más confía. Será importante prepararse bien para la postemporada.

Esta semana: @OKC, MIN

5. Boston Celtics

Récord: 38-16

Semana previa: 5

Los últimos 28 juegos en la temporada regular para Boston serán clave para posicionarse bien de cara a los playoffs. Salvo una racha perdedora, (no han perdido más de tres juegos seguidos hasta el momento) probablemente tendrán localía asegurada para la primera ronda. Los Celtics están tres juegos por delante del cuarto que es Miami Heat y 2 juegos y medio detrás del segundo que es Toronto Raptors. Ser segundos o terceros significaría evitar a Milwaukee hasta la final de la conferencia.

Esta semana: @MIN, @LAL

6. LA Clippers

Récord: 37-18

Semana previa: 6

De los 2,655 minutos que los Clippers han disputado esta temporada, Kawhi Leonard y Paul George han jugado juntos solo 572 de ellos. Lo grave es que Paul George ha vuelto a lesionarse los isquiotibiales, lo que lo mantendría ausente por cierto tiempo. El objetivo principal de los Clippers es simple: lograr que los ocho mejores jugadores de rotación estén lo más sanos posible. En esos 572 minutos que Leonard y George han compartido en cancha, los Clippers anotan 9.6 puntos más por cada 100 posesiones.

Esta semana: SAC

7. Utah Jazz

Récord: 36-18

Semana previa: 9

“Sé que voy a ser el jugador que ellos estaban buscando cuando me trajeron”, dijo Mike Conley a ESPN antes de regresar a la alineación inicial. Utah esperaba que el armador veterano fuera la pieza para elevar al Jazz a un estado legítimo de contendiente y eso sigue siendo una posibilidad. Promedió 20.3 puntos, 5.0 rebotes y 4.8 asistencias en los cuatro juegos desde que se unió a la alineación titular el 1 de febrero.

Esta semana: SAS, HOU

8. Miami Heat

Récord: 35-19

Semana previa: 7

El número de Dwyane Wade será retirado el 22 de febrero, lo que será la celebración del mejor jugador en la historia de la franquicia. Ese es el primer gran evento que la segunda mitad tiene reservada para el Heat. Posteriormente, Miami está apuntando a ser segundo en el Este mientras acopla a los refuerzos conseguidos en la fecha límite de cambios.

Esta semana: @ATL, CLE

9. Houston Rockets

Récord: 34-20

Semana previa: 8

Houston está quinto en la clasificación del Oeste, pero a solo 3 juegos y medio del segundo lugar. ¿Deberían tener como prioridad contar con ventaja de localía para la primera y segunda ronda o los Rockets tendrían que asegurarse que sus jugadores clave lleguen con energía a los playoffs? El tiempo lo dirá.

Esta semana: @GSW, @UTAH

10. Oklahoma City Thunder

Récord: 33-22

Semana previa: 10

Llegar a los playoffs parecía una posibilidad remota antes de comenzar la temporada, pero los Thunder están casi garantizados en este momento (el portal FiveThirtyEight les da un 99% de posibilidades de llegar a los playoffs). Actualmente se sientan en el sexto lugar en el Oeste y a solo 2 juegos y medio de los Rockets (con el desempate) para el quinto. Puede parecer poco probable, pero el Thunder ha estado jugando a un alto nivel durante tres meses. Antes del juego de Estrellas, ganaron ocho juegos consecutivos fuera de casa, empatando un récord de franquicia.

Esta semana: DEN, SAS

11. Philadelphia 76ers

Récord: 34-21

Semana previa: 12

Los 76ers podrían terminar la temporada con un récord de 39-2 en casa (actualmente tienen 25-2) y aun así habría dudas de cara a la postemporada. Las preocupaciones se basan en la falta de dureza mental cuando juegan de visitantes que se hace evidente por un récord de 9-19. Pero algunas de esas preguntas podrían descartarse en las próximas dos semanas. Los 76ers jugarán en Milwaukee el 22 de febrero y se dirigirán al oeste para enfrentarse a los Clippers y los Lakers el 1 y 3 de marzo. Actualmente, los Sixers solo suman una victoria visitando a equipos con marca ganadora cuando derrotaron 115-109 a los Celtics el 12 de diciembre.

Esta semana: BKN, @MIL

12. Dallas Mavericks

Récord: 33-22

Semana previa: 11

La química que han logrado Luka Doncic y Kristaps Porzingis hace de los Mavs una amenaza para cualquiera en los playoffs, e inclusive, pueden convertirse en un contendiente legítimo en el futuro cercano. Han jugado juntos solo en 10 de los últimos 31 juegos debido a lesiones, pero el desempeño dominante del dúo en la victoria sobre los Kings antes del receso del Juego de Estrellas fue definitivamente alentador.

Esta semana: @ORL, @ATL

13. Indiana Pacers

Récord: 32-23

Semana previa: 13

Los Pacers pasarán el resto de esta temporada tratando de redescubrir la química de su equipo con Victor Oladipo y generar un impulso para la postemporada. Indiana llevaba 6 derrotas consecutivas antes de vencer Milwaukee sin Giannis Antetokounmpo. Actualmente cayeron al sexto lugar del Este, pero cuando están sanos los Pacers tienen la capacidad de desafiar a cualquiera en el Este. Por lo tanto, el objetivo principal es encontrar su mejor nivel antes de que comiencen los playoffs.

Esta semana: @NYK, @TOR

14. Memphis Grizzlies

Récord: 28-26

Semana previa: 14

Los Grizzlies tienen un colchón de cuatro juegos de ventaja en la lucha por el octavo lugar del Oeste, pero también tienen el calendario restante más difícil en la NBA con un porcentaje de victorias combinadas de .554. Es una tremenda oportunidad de desarrollo para un equipo en reconstrucción con un núcleo joven prometedor, encabezado por el favorito al Novato del Año, Ja Morant, la estrella de segundo año Jaren Jackson Jr. y Brandon Clarke, para jugar partidos significativos el resto de la temporada.

Esta semana: @SAC, @LAL

15. Brooklyn Nets

Récord: 25-28

Semana previa: 16

¿Cuán importante fue la victoria 101-91 sobre Toronto que rompió la racha de 15 victorias consecutivas de los Raptors? Teniendo en cuenta que Brooklyn jugará 16 de sus últimos 29 partidos fuera de casa, la victoria de 10 puntos en su último juego antes del receso por el Juego de Estrellas podría ser la diferencia cuando se trata de un desempate. La victoria también fue significativa ya que se produjo sin Kyrie Irving, aunque desde que el base se lesionó, los Nets ganaron 4 de 5 juegos. Lograr que Irving se mantenga sano durante la recta final de la temporada podría determinar si terminan séptimos u octavos.

Esta semana: @PHI, @CHA

16. Portland Trail Blazers

Récord: 25-31

Semana previa: 15

Justo cuando parecía que esta temporada frustrante finalmente comenzaba a cambiar, especialmente gracias al nivel de Damian Lillard y el poder recuperar a jugadores lesionados, Lillard sufrió un tirón en la ingle en el último juego antes del receso por el Juego de Estrellas. El margen de error para llegar a playoffs es muy bajo ya que actualmente están cuatro juegos detrás del octavo lugar. No contar con Lillard podría ser devastador.

Esta semana: NOP, DET

17. New Orleans Pelicans

Récord: 23-32

Semana previa: 17

Los Pelicans tienen el cuarto calendario restante más fácil y están a 5 juegos y medio del octavo lugar en el Oeste. Independientemente de si New Orleans hace un esfuerzo por llegar a los playoffs, el resto de la temporada representa una oportunidad para que un núcleo joven talentoso desarrolle química. Zion Williamson probablemente se perdió muchos juegos para tener una verdadera oportunidad de Premio al Novato del Año, pero desde su tardío debut ha tenido un comienzo históricamente dominante.

Esta semana: @POR, @GSW

18. San Antonio Spurs

Récord: 23-31

Semana previa: 18

Los Spurs comparten el récord de la racha más larga de apariciones consecutivas en playoffs en la historia de la NBA con 22, igualando a los Syracuse Nationals / Philadelphia 76ers. Las probabilidades de que San Antonio extienda su carrera a 23 temporadas, están en su contra. Actualmente están cinco juegos detrás de los Grizzlies, quienes marchan en el octavo lugar, mientras que el Index de ESPN les da solo un 16.2% de posibilidades de llegar a la postemporada.

Esta semana: @UTAH, @OKC

19. Orlando Magic

Récord: 24-31

Semana previa: 19

Orlando pasará el resto de la temporada regular tratando de mantener su lugar en los playoffs. Actualmente están a dos juegos del séptimo lugar, pero solo tres juegos por delante de los Wizards para la posición final de postemporada. El récord del Magic ante equipos con marca ganadora ha sido brutal, ganando solo cinco de los 29 partidos que disputó. La buena noticia es que tienen el quinto calendario restante más fácil en la NBA, lo que podría ayudarlos a llegar a los playoffs.

Esta semana: DAL

20. Phoenix Suns

Récord: 22-33

Semana previa: 21

Después de abrir la temporada con potencial de playoffs, los Suns ingresan a la segunda mitad a 6 juegos y medio detras del octavo y último lugar de playoffs en la Conferencia Oeste. Phoenix no ha estado en los playoffs desde 2010. Y aunque Devin Booker se convirtió en un All-Star por primera vez, aún no han logrado llegar a la postemporada. Sus probabilidades se ven pobres ahora.

Esta semana: @TOR, @CHI

21. Sacramento Kings

Récord: 21-33

Semana previa: 20

No hay que perder de vista al base De’Aaron Fox, quien todavía está tratando de recuperarse de una lesión en el tobillo que lo afectó desde principios de temporada. El receso por el Juego de Estrellas llegó en un momento muy necesario para él. El problema que tiene es con la tensión en el tobillo cuando se sienta durante largos períodos durante los juegos, dijo una fuente a ESPN.

Esta semana: MEM, @LAC

22. Washington Wizards

Récord: 20-33

Semana previa: 22

Probablemente sea hora de que los Wizards abandonen el plan de llegar a playoffs para redirigir su enfoque al desarrollo de sus jugadores jóvenes y cerrar la temporada con algo de impulso. John Wall regresará la próxima temporada, Bradley Beal debería ser un All-Star y Rui Hachimura tiene la oportunidad de ser especial. Todavía es complicado que clasifiquen a postemporada, aunque hay que reconocer que los Wizards no están tan lejos como podría parecer su registro.

Esta semana: CLE, @CHI

23. Chicago Bulls

Récord: 19-36

Semana previa: 23

¿Podrán los Bulls mantener contento a Zach LaVine o debería resignarse a perder a su mejor jugador? A pesar de que su equipo organizó el Juego de las Estrellas en Chicago, y que promedió 25.3 puntos por partido, el pobre récord de los Bulls le impidió a LaVine ser elegido. Si bien no parece que LaVine quiera salir, los Bulls probablemente tendrán que agregar mucho talento a su plantel para mantenerlo en una franquicia que parece sin rumbo.

Esta semana: CHA, PHX, WAS

24. Detroit Pistons

Récord: 19-38

Semana previa: 24

Los Pistons iniciaron oficialmente sus esfuerzos de reconstrucción al transferir al pívot Andre Drummond por espacio en el tope salarial y selecciones de segunda ronda. Con ese movimiento, los Pistons tienen flexibilidad financiera para la próxima temporada y un equipo lleno de jugadores no probados en una prueba extendida por el resto de esta temporada.

Esta semana: MIL, @POR

25. New York Knicks

Récord: 17-38

Semana previa: 25

El entrenador interino Mike Miller no solo tiene a los Knicks con un respetable récord de 13-20 desde que asumió el cargo a principios de diciembre, sino que es transparente sobre cómo planea equilibrar los minutos en el futuro. Si bien la hoja de estadísticas podría ver a jugadores jóvenes como Kevin Knox o Frank Ntilikina jugando solo ocho minutos, Miller ha señalado con razón que hay otras formas de desarrollar un jugador que la acción del juego. “La experiencia es quizás el mejor maestro a veces, y están adquiriendo algo de experiencia a medida que avanzan”, dijo Miller después de una derrota ante Washington. “Entonces, vamos a continuar todos los días trabajando en el desarrollo … y como dijimos, al hacerlo, nos coloca en una posición en la que también tienes la oportunidad de ganar partidos. Si dices que estás centrado en el desarrollo, eso no significa que no estés tratando de ganar juegos y que no estés tratando de mejorar tu equipo en general”.

Esta semana: IND

26. Charlotte Hornets

Récord: 18-36

Semana previa: 27

A pesar de estar prácticamente eliminados de los playoffs, los 28 juegos restantes para Charlotte aún tienen sentido. Los Hornets tienen 10 jugadores menores de 25 años para evaluar hasta el final de la temporada. Para jugadores como Caleb Martin, Jalen McDaniels, Kobi Simmons y Ray Spalding, que no tienen contratos garantizados en 2020-21, la segunda mitad es una audición abierta para la próxima temporada. Incluso Malik Monk será evaluado de cerca. El jugador de 22 años entrará en el último año de su contrato la próxima temporada.

Esta semana: @CHI, BKN

27. Minnesota Timberwolves

Récord: 16-37

Semana previa: 26

Los Timberwolves pasarán el resto de esta temporada viendo lo que tienen con su nuevo núcleo de Karl-Anthony Towns y D’Angelo Russell. La primera y la segunda selección del Draft del 2015 son muy jóvenes: Towns apenas tiene 24 años y Russell cumplirá 24 a finales de este mes. Ambos están firmados por al menos las próximas tres temporadas. Minnesota probablemente tendrá otra elección de lotería en el próximo draft y tienen jugadores nuevos y jóvenes para probar alrededor de su núcleo. El resto de esta temporada tiene que ver con la evaluación y el futuro.

Esta semana: BOS, @DEN

28. Atlanta Hawks

Récord: 15-41

Semana previa: 28

Si bien la tendencia parece ser usar formaciones pequeñas, los Hawks se hicieron grandes recientemente al agregar a Clint Capela y Dewayne Dedmon a su plantel. Los Rockets ofrecieron Capela a un puñado de equipos de la Conferencia Este con la esperanza de hacerse más pequeños y hasta recibieron el interés de los Celtics para terminar aceptando el cambio con Atlanta. Veremos si el tamaño sigue siendo un factor con los Hawks.

Esta semana: MIA, DAL

29. Cleveland Cavaliers

Récord: 14-40

Semana previa: 30

Las 14 victorias de esta temporada sugerirían una regresión en el modelo de desarrollo de jugadores de los Cavaliers para las exselecciones del draft Darius Garland y Collin Sexton. Sin embargo, como el gerente general Koby Altman le dijo a Cleveland.com, “estamos evaluando el éxito de esos muchachos, Estoy entusiasmado con nuestro futuro”. Garland tiene solo 20 años (Sexton 21) y pasó de jugar cinco juegos en su primer año en Vanderbilt a 53 esta temporada. Aunque la posible salida del entrenador John Beilein podría provocar desajustes y nuevos desafíos para el futuro inmediato.

Esta semana: @WAS, @MIA

30. Golden State Warriors

Récord: 12-43

Semana previa: 29

¿Debería Stephen Curry volver a jugar en esta temporada o no? Esa es la pregunta del millón. Se espera que la superestrella sea evaluada el 1 de marzo y si bien sería interesante ver cómo Curry juega con el recién llegado Andrew Wiggins, su regreso podría significar más victorias para un equipo luchador y plagado de lesiones que compite por la selección número 1 en el draft de la NBA 2020.

ESPN

Comentarios