Pesquisa robo señas de Red Sox se extenderá hasta entrenamientos primaverales

El béisbol de Grandes Ligas no tendrá lista su decisión en el escándalo del robo de señas de los Boston Red Sox esta semana, según dijo una persona con conocimiento de la pesquisa a The Associated Press, lo que significa que el equipo abrirá su campo de entrenamiento primaverales sin saber la forma en que será castigado.

No se ha hecho ningún anuncio formal por parte de MLB, y el comisionado Rob Manfred dijo la semana pasada que esperaba tener terminada la investigación antes del comienzo de los entrenamientos primaverales de los Red Sox en Fort Myers, Florida.

Los lanzadores y receptores de los Red Sox se reportaron este martes y tendrán su primera sesión de ejercicios el miércoles.

Los Red Sox nombrarán a su coach de la banca Ron Roenicke como su mánager interino, según dijeron fuentes a ESPN este marts. Alex Cora fue separado del equipo por ser uno de los involucrados en el esquema de robo de señas con los Houston Astros en 2017, el año antes de que tomara las riendas en Boston.

MLB investiga las alegaciones de que los Red Sox utilizaron la repetición en video para descifrar las señales de los rivales y pasarle la información a sus jugadores durante su corrida en 2018, donde se coronaron campeones de la Serie Mundial.

Luego que el ex lanzador de Houston Mike Fiers le dijera a The Athletic en noviembre que los Astros habían utilizado una cámara de video para robar las señas de los receptors rivales en 2017 y 2018, Manfred suspendió al mánager de Houston AJ Hinch y al gerente Jeff Luhnow por una temporada, multó a los Astros por $5 millones y les quitó sus selecciones de primera y segunda ronda en los drafts de 2020 y 2021.

Hinch, Luhnow, Cora y el ex manager de los New York Mets Carlos Beltrán, quien jugaba para los Astros en 2017 y fue implicado en el escándalo, fueron separados de sus equipos.

ESPN

