Detecta síndico irregularidades en el IMM y el CUM

En el marco del quinto informe de actividades del síndico Amín Anchondo, destacó algunas irregularidades por parte la asociación Libres por amor A.C., quien presta servicios al Instituto Municipal de las Mujeres, así como falta de transparencia del Consejo Municipal de Urbanización.

Esta Sindicatura realizó una revisión al programa “Modelo de Intervención para Familias Generadoras de Violencia”, a cargo del Instituto Municipal de las Mujeres. Con el fin de atender a familias víctimas y generadoras de violencia, se le otorgó un recurso de $4,221,640.00 (cuatro millones doscientos veintiún mil seiscientas cuarenta pesos) a la organización de la sociedad civil, y que resultado de la revisión, se emitieron 21 observaciones en las que se solicitó aclarar al ejercicio de $2,168,856.81 (dos millones ciento sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos 81/100 MN), que corresponde al 51% del total del recurso otorgado.

En respuesta a las observaciones hechas, el Instituto Municipal de las Mujeres solventó cinco de estas observaciones, once fueron solventadas parcialmente y cinco no fueron solventadas. El monto por aclarar es por $659,263.64 pesos, el cual corresponde a observaciones relacionadas con el pago de asimilados a salarios, alimentación y pago de impuestos. Esta Sindicatura cree firmemente en la colaboración entre el gobierno municipal y las organizaciones de la sociedad civil, es por esto, que se deben mejorar los procesos de monitoreo y evaluación a los proyectos efectuados por asociaciones civiles, fortaleciendo así la relación y confianza entre sectores.

En tanto al Consejo de Urbanización Municipal omitió dar respuesta y atender la orden de revisión, pero derivado del análisis de los documentos que este organismo informa a la Plataforma Nacional de Transparencia consta que este ente: • No cuenta con un adecuado Plan de Cuentas de Contabilidad Gubernamental. • No presenta un correcto Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto, incluidas las clasificaciones por objeto del gasto, económica, administrativa y funcional. • No presenta un correcto Estado Analítico de Ingresos. Dados los hallazgos de la Sindicatura y la negativa del CUM a cumplir con la orden de revisión se realizó un informe de observaciones que fue turnado al Ayuntamiento

