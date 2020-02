Reconoce Bonilla aspiración por ser alcalde de Chihuahua

El actual director de Desarrollo Humano y Educación Marco Bonilla Mendoza, reconoció tener aspiraciones de ser alcalde, sin embargo al no ser aun tiempo electoral dejó claro que se concentra en su actual cargo.

“Sí desde luego yo siempre lo he dicho y eso no niega, y también he dicho que quién no quisiera ser alcalde, es una experiencia formidable, el poder servir y ver reflejado el trabajo en la ciudad. Dejar un granito de arena en el paso de la historia”, comentó.

Cabe recordar que Bonilla al principio de la administración 2016 de Maru Campos fue parte de la planilla de regidores del Partido Acción Nacional.

Después presentó licencia a su cargo de regidor, al verse como suplente de Carlos Orozco.

Luego el 17 de mayo cuando Campos Galván pidió licencia para contender por la reelección Bonilla Mendoza tomó protesta como alcalde suplente.

“Todos aspiramos a mejorar y seguir sirviendo a Chihuahua, de momento me concentro en no perder de foco el trabajo diario porque luego por adelantarte 24 meses se descuida el atender las necesidades de la población”, reiteró.

Comentarios